В Волгограде готовится к открытию детский технопарк, где смогут обучаться более 900 старшеклассников ежегодно: 800 – на базе Волгоградского государственного технического университета, еще 100 – будут постигать азы научной и технической деятельности на площадке Приволжской детской железной дороги.

Помещения «Кванториума» на базе детской железной дороги, которая в рамках совместного проекта региона и компании «Российские железные дороги» получила второе рождение, отремонтированы и готовы к приему школьников. Уже завершены отделочные работы, идет подготовка к установке современного оборудования.

Первые тематические лекции и мастер-классы для учеников планируется провести в октябре 2018 года. Ребята смогут выбирать дисциплины, которые входят в три направления — «Автоквантум», «Хайтэк» «Гео+IT-квантум». Разобраться в сложных темах помогут сертифицированные специалисты, которые прошли обучение на базах инновационного центра Сколково и других региональных технопарков.

«Кванториум» — это новая форма дополнительного образования. Стратегическая цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, поддержка одаренных детей, формирование системы подготовки ученых нового типа.

На создание технопарка в Волгоградской области было выделено более 80 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. 70 миллионов из них направил федеральный центр — регион вошел в число 13 победителей всероссийского конкурсного отбора на предоставление субсидии.

Отметим, открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ «Доступное дополнительное образование для детей». На данный момент инновационные площадки функционируют в 19 субъектах.