Любите бывать в музеях и познавать что-то новое для себя, тогда эта новость для вас. 21 июля в 12:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает в честь Дня этнографа познакомиться с уникальными экспонатами и прикоснуться к истории и традициям народов Нижнего Поволжья, приняв участие в интерактивной программе «Этномир на Волге».

Во время программы участники побывают в калмыцкой кибитке, русской и татарской избах, немецком доме. Узнают сколько входов ведет в избу, как рассаживается за столом татарская семья, чем отличаются у разных народов домовые печи, как устроен буддистский алтарь, что такое физгармония и многое другое.

Также все желающие смогут поиграть в национальную калмыцкую игру «Альчики», покрутить буддистский барабан желаний «Кюрде», познакомиться с традиционными русскими гаданиями и веселыми татарскими забавами.

День этнографа отмечается в России 17 июля. Этот праздник приурочен ко дню рождения величайшего путешественника и исследователя Н. Миклухо-Маклая.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.