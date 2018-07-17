В музее спасателей-добровольцев на воде ВОСВОД прошла очередная экскурсия для юных посетителей. Экскурсию для ребят, отдыхающих на пришкольных площадках, провели спасатели ВОСВОДа и госинспекторы ГИМС. Во время экскурсии ребятам продемонстрировали спасательное оборудование и напомнили о правилах безопасного поведения у водоёмов.

Мероприятие с подрастающим поколением прошло под эгидой Года культуры безопасности.

Помимо демонстрации спасательного оборудования, экскурсоводы призвали детей отказаться от прогулок и отдыха вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, рассказали, по каким причинам может произойти трагедия на воде, а также продемонстрировали приёмы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

Затем ребята рассмотрели раритетные и самые современные спасательные средства, «соприкоснулись» с историей Всероссийского общества спасания на водах, а также примерили спасательное оборудование на себе.