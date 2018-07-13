Музеи Волгограда презентовали сувенирную продукцию. Свои изделия представили три крупных музея региона: музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И Машкова и Волгоградский областной краеведческий музей. Уникальные сувениры, изготовленные местными мастерами, отображают культурные особенности региона и формируют бренд Волгоградской области.

Сувенирная коллекция Музея Машкова тесно связана с художественной экспозицией музея. Как рассказали его сотрудники, сначала репродукции самых известных картин печатали на магнитах, после появились изображения на холстах разного размера – их удобно вставлять в деревянные рамки и вешать на стенах. В настоящее время ассортимент продукции значительно расширился – появились футболки с репродукциями, сумки, подушки, деревянные сувениры, изделия из пуха с родины Ильи Машкова – Урюпинска. Особой популярностью пользуются гастрономические сувениры – шоколад в обёртке с изображениями картин, душистые наборы для чая, кофе и выпечки.

В сувенирной продукции областного краеведческого музея представлены четыре направления – палеонтологические находки, копии исторических и археологических находок, изделия волгоградских мастеров народных промыслов и ремёсел, печатная продукция. Гостям и жителям волгоградской области предлагают изделия из акульих зубов, окаменелого дерева, гипсовые розы, образцы украшений кочевников территории Нижней Волги — эмалированные бусины, браслеты и подвески из кожи, а также авторские и традиционные куклы ручной работы, громотушки из лыка (считается, что они приносят в дом благополучие, достаток и счастье). Печатная продукция музея будет интересна как специалистам, так и людям, интересующимся историей родного края. Это брошюры «Золотая Орда» и «Энеолит», календари с известными экспонатами из фондов музея, блокноты и магниты ручной работы с фотографиями исторических зданий нашего города.

Главный сувенир музея-заповедника «Старая Сарепта» – горчичное масло и горчица. Они впервые были произведены в России именно в Сарепте и уже признаны гастрономическим брендом региона. Как отметили представители музея, огромной популярностью также пользуются сарептские пряники, изготовленные по старинным рецептам первых колонистов с добавлением горчичного масла. В гастрономической коллекции музея-заповедника также представлены арбузный кофе, горчичный, морковный и степной чай. Помимо этого, вниманию посетителей предлагается широкий выбор керамической и печатной продукции — декоративные тарелки, кружки, колокольчики, забавные фигурки сарептских жителей и даже добрый дух «Старой Сарепты» — Йохан. А кукла ручной работы Шарлотта олицетворяет образ девушек-сарептянок, ранее проживавших в поселении колонистов.

Как отметил Денис Тимакин, заместитель директора регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов, сувениры волгоградских музеев позволят каждому туристу и гостю города увезти на память что-то оригинальное, связанное с культурой, историей, архитектурой Волгограда.