Музеи Волгограда презентовали сувенирную продукцию. Свои изделия представили три крупных музея региона: музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И Машкова и Волгоградский областной краеведческий музей. Уникальные сувениры, изготовленные местными мастерами, отображают культурные особенности региона и формируют бренд Волгоградской области.

Сувенирная коллекция Музея Машкова тесно связана с художественной экспозицией музея. Как рассказали его сотрудники, сначала репродукции самых известных картин печатали на магнитах, после появились изображения на холстах разного размера – их удобно вставлять в деревянные рамки и вешать на стенах. В настоящее время ассортимент продукции значительно расширился – появились футболки с репродукциями, сумки, подушки, деревянные сувениры, изделия из пуха с родины Ильи Машкова – Урюпинска. Особой популярностью пользуются гастрономические сувениры – шоколад в обёртке с изображениями картин, душистые наборы для чая, кофе и выпечки.

В сувенирной продукции областного краеведческого музея представлены четыре направления – палеонтологические находки, копии исторических и археологических находок, изделия волгоградских мастеров народных промыслов и ремёсел, печатная продукция. Гостям и жителям волгоградской области предлагают изделия из акульих зубов, окаменелого дерева, гипсовые розы, образцы украшений кочевников территории Нижней Волги — эмалированные бусины, браслеты и подвески из кожи, а также авторские и традиционные куклы ручной работы, громотушки из лыка (считается, что они приносят в дом благополучие, достаток и счастье). Печатная продукция музея будет интересна как специалистам, так и людям, интересующимся историей родного края. Это брошюры «Золотая Орда» и «Энеолит», календари с известными экспонатами из фондов музея, блокноты и магниты ручной работы с фотографиями исторических зданий нашего города.

Главный сувенир музея-заповедника «Старая Сарепта» – горчичное масло и горчица. Они впервые были произведены в России именно в Сарепте и уже признаны гастрономическим брендом региона. Как отметили представители музея, огромной популярностью также пользуются сарептские пряники, изготовленные по старинным рецептам первых колонистов с добавлением горчичного масла. В гастрономической коллекции музея-заповедника также представлены арбузный кофе, горчичный, морковный и степной чай. Помимо этого, вниманию посетителей предлагается широкий выбор керамической и печатной продукции — декоративные тарелки, кружки, колокольчики, забавные фигурки сарептских жителей и даже добрый дух «Старой Сарепты» — Йохан. А кукла ручной работы Шарлотта олицетворяет образ девушек-сарептянок, ранее проживавших в поселении колонистов.

Как отметил Денис Тимакин, заместитель директора регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов, сувениры волгоградских музеев позволят каждому туристу и гостю города увезти на память что-то оригинальное, связанное с культурой, историей, архитектурой Волгограда.

Музеи Волгограда представили уникальную сувенирную продукцию Общество
фото комитета культуры Волгоградской области
Музеи Волгограда представили уникальную сувенирную продукцию Общество
фото комитета культуры Волгоградской области
Музеи Волгограда представили уникальную сувенирную продукцию Общество
фото комитета культуры Волгоградской области

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