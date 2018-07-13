Волгоградская область огромна и богата своими красивыми видами, но не все видели эти красоты. Многие даже не догадываются, что такая красота есть и у нас «дома». И если вы действительно не видели, как прекрасна природа нашего края, то обязательно посетите передвижную выставку «Раритеты природного парка «Щербаковский». Сотрудники подведомственного Облкомприроды учреждения привезли из Камышина лучшие фотоработы, на которых запечатлены уникальные природные объекты. Посетить выставку можно в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Фотовыставка, представляющая флору и фауну, главные природные и исторические достопримечательности парка «Щербаковский», открывается 13 июля в 14:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в Волгограде.

Несмотря на то, что из семи природных парков региона «Щербаковский» занимает самую маленькую площадь – около 35 тысяч гектаров, здесь много мест, которые хочется запечатлеть на века: живописные балки, рукотворные пещеры, чистейшие родники и малые речки, высокие бугры, с которых открываются великолепные виды.

Авторы фоторабот — сотрудники природного парка, ученые, фотолюбители региона. На снимках – уникальные комплексы Столбичи, Щербаковский сброс, Щербаковская балка, Ураков бугор.

Сотрудники парка уверены, что после заочного знакомства у посетителей наверняка возникнет желание увидеть все это своими глазами.