Алексей Шамаев – не психолог. Со слов Алексея, его деятельность можно назвать скорее целительством души. По крайней мере, так говорят клиенты Алексея. Он помогает людям решить их проблемы за короткий срок.

– Алексей, расскажите, пожалуйста, как Вы помогаете людям, какие практики применяете в своей работе?

– Я с детства увлекаюсь психологией, но я не профессиональный психолог. Я работаю с различными методиками, техниками, сотрудничаю с академиями, институтами. Многие техники из старого света уже устарели, поскольку наш мир меняется очень быстро. Современному человеку нужно что-то другое. Например, есть техника RPT (Rapid Personal Transformation), которая подразумевает быстрые личностные изменения. Эта техника новая, она наиболее безопасная и наиболее эффективная. В нашем регионе я единственный специалист, который применяет эту методику. Есть дыхательные практики, энергетические, философские, работа с вниманием, с концентрацией, умением делать выбор. Я работаю с эмоциями и мышлением людей.

В целом, это выглядит как некая мозаика из различных техник. И в зависимости от того, кто ко мне приходит и с какими проблемами, я выбираю индивидуальный подход. Это очень важно. Возьмем, к примеру, технику работы с концентрацией для большой аудитории. У каждого из собравшихся есть свой опыт. Каждый воспринял информацию по-разному, и результаты разные. А кто-то вообще ничего не понял. Работа в индивидуальном порядке позволяет достичь лучших результатов. При этом, все техники, которыми я владею, я проверял на себе.

– Кто Ваши клиенты? С чего начинается сотрудничество?

– Мои клиенты – люди абсолютно разные в плане возраста и социального статуса. Мой самый молодой клиент – мальчик девяти лет. Нам удалось справиться с его проблемой, и сейчас он живет абсолютно нормальной жизнью. Самой почтенной моей клиентке 76 лет. У нее онкология. Я не медик, поэтому к лечению рака отношения не имею, но я помог этой женщине преодолеть состоянии грусти, угнетенности, найти в себе силы для лечения. Нам уже удалось изменить ее психологический настрой. Добиться такого результата получилось буквально за полтора часа. Ко мне часто обращаются молодые предприниматели, женщины, у которых не складывается личная жизнь. Для меня не принципиально, с какой проблемой пришел человек. Я подберу индивидуальную методику для каждого. Я готов помочь любому человеку.

Сначала мы с человеком знакомимся. Он приезжает ко мне либо звонит по телефону. Кроме того, у меня есть агенты, которые направляют ко мне клиентов. Этот вариант, конечно, удобнее, поскольку я уже имею представления о человеке, который ко мне придет. После знакомства мы разбираемся, с какой проблемой предстоит поработать. Я объясняю, чем могу помочь, какую работу предстоит провести. Я никогда никого не уговариваю стать моим клиентом. Если человеку подходят мои методики работы, мы начинаем сотрудничать, если нет – расстаемся. Я насильно добро не причиняю.

– Как понять человеку, что ему нужна помощь специалиста — психолога, коуча или целителя? Где эта граница между «справлюсь сам» и «обращусь к специалисту»?

– Если у тебя возникла проблема, то на данном этапе с имеющимися у тебя ресурсами ты самостоятельно ее уже не решишь, потому что те знания, тот опыт, которые у тебя были, привели к этой проблеме. Логично, что тебе нужно начать действовать по-другому либо попросить помощи извне. Сама по себе твоя проблема не решится. Максимум, ты уберешь ее в долгий ящик, но она все равно останется с тобой. Возможно, ты и решишь проблему самостоятельно, но на это может уйти вся жизнь. Это долгий процесс с убеждением, мышлением.

Чтобы сдать хорошо ЕГЭ, родители отправляют детей к репетиторам. Ни один олимпийский чемпион не добился успеха без тренера. Мы всегда обращаемся за помощью к какому-либо специалисту. В той же Америке это давно стало нормой. Если мы хотим вылечить зубы, мы не идем учиться на стоматолога, мы идем к профессионалу.

– Вы упомянули технику RPT. В чем ее преимущества? Где Вы обучались этой технике?

– Я учился у Саймона Роуза (духовный учитель, бизнес-коуч и эксперт по нетрадиционным целительским технологиям из Австралии, создатель технологии RPT – прим. редакции). Он меня сертифицировал. Теперь я могу применять эти знания в коммерческих целях. Есть классическая психотерапия, когда на решение одной проблемы уходит в среднем семь-восемь месяцев. Техника RPT позволяет избавиться от той же самой проблемы за полтора-два часа. Здесь абсолютно другой подход, нежели в классической терапии, добавляются буддистские практики, шаманские. Если говорить вкратце, эта техника вобрала в себя все лучшее. Она позволяет работать максимально быстро, максимально эффективно и максимально безопасно. Я не ввожу своих клиентов в состояние гипноза. Человек полностью осознает, что происходит с ним и вокруг него во время сеанса.

Вы можете ходить к психологу несколько месяцев, платить за это крупные суммы. А здесь вы получаете результат за более короткий срок и, соответственно, меньшие деньги. Более того, я могу работать по скайпу. Это невозможно только если речь идет о каких-то психиатрических симптомах, – это уже не моя работа.



– Как Вы подготавливаете клиентов к сеансу? Есть ли какие-то обязательные условия?

– Должен быть запрос. Человек должен понимать, чего он хочет, какое направление он хочет исправить: денежный потолок, ссоры в семье, проблемы с родителями и так далее. В таком случае я помогу сформировать запрос – не навязать, а именно сформировать. Кроме того, важно понимать, что, если ты решил изменить свою жизнь с помощью специалиста, не сворачивай с полпути. Может случиться всякое: машины ломаются, дети болеют, начальник злится, кошки дерут обои. В такие моменты вам кажется, что мир не пускает вас на консультацию. На самом деле, это признак того, что вам необходимо сходить к этому специалисту, потому что не мир выступает против, а вы на подсознательном уровне боитесь перемен и находите себе отговорки. Если боитесь идти за помощью, позвоните, поговорите со специалистом. Даже одна беседа даст понять, хочет человек вам помочь или просто «выкачать» из вас деньги.

– Что делать тем, кто хочет, но не решается обратиться за помощью к психологу – испытывает некий барьер или определенные страхи?

– Не нужно бояться приходить на консультацию. Я подберу методику, с которой вы будете чувствовать себя комфортно. Я работаю с многими из них и могу их комбинировать. Вот пример из практики, который мы разбираем в ходе обучения. Женщину в 25 лет изнасиловали. Ей сейчас 65. Сорок лет она ходила к разным терапевтам, психологам и другим специалистам, но это ей не помогло. Дело в том, что все техники изучали момент того, что происходило с ней в момент и после произошедшего. Наша техника позволяет «изменить» причину: что она чувствовала перед тем, как на нее напали. Описывая ее состояние, мы пришли к выводу, что она чувствовала уязвимость. Мы узнали, когда впервые она столкнулась с этим чувством. Как оказалось, ей было 12-13 лет. Она была дома, ее отец на кого-то громко кричал, клиентка почувствовала уязвимость и беззащитность. Когда мы «избавили» ее от этого момента, она перестала чувствовать уязвимость и по-другому взглянула на ситуацию, отпустила сорок лет страданий. Это абсолютно другой подход к решению проблемы.



Зачастую люди думают, что с ними все в порядке, они живут вполне нормальной жизнью. Ведь как мы решаем свои проблемы? Мужчины собираются с друзьями и идут, например, в баню. Обсудили там политику, соседей, спорт, женщин и вроде даже стало легче. А на утро все это облегчение уходит. Результата нет. С девушками то же самое: выпила с подругами вина, повеселилась, поплакала и якобы решила проблему. Но весь негатив накапливается, как в бочке. Каждый из нас вынужден тащить за собой свой груз, эту «условную бочку». Мои техники позволяют «дырявить» эту бочку и убирать весь негатив. Эта бочка клиентам уже не нужна. Они испытывают состояние легкости, состояние свободы. Но я помогаю людям не только избавиться от тяжести, но и осознать, как им использовать себе во благо это чувство свободы. Недостаточно взлететь на воздушном шаре. Нужно понимать, куда тебе двигаться дальше. Кому необходимо изменить жизнь к лучшему, мои контакты.