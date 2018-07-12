«Концессии водоснабжения» завершают модернизацию водопроводной насосной станции в Тракторозаводском районе Волгограда. Станция второго подъема снабжает чистой водой потребителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов.

В рамках инвестиционной программы компании здесь установлена система автоматизации и частотно-регулируемые приводы (ЧРП) четырех насосных агрегатов. Ранее станция не была оборудована подобными системами. В настоящее время специалисты компании проводят пуско-наладочные работы нового оборудования. Автоматизация и ЧРП обеспечивают возможность не только ручного, но и дистанционного управления насосами и электродвигателями станции. Основные технологические параметры выводятся на панели диспетчера-оператора. Эта система позволяет регулировать режим подачи воды в трубы. Поддержание стабильного давления в водоводах в зависимости от объемов потребления горожанами снижает риск гидроударов и аварийность на внутриквартальных сетях водоснабжения. Оборудование на 20% сократит потребление электроэнергии.

Насосная станция введена в эксплуатацию 34 года назад и входит в состав очистных сооружений водопровода Тракторозаводского района – бывшего Северного водопровода. Ее обновление повысило надежность водоснабжения жителей города. Станция стала одной из 75 реконструированных насосных станций с начала действия инвестиционной программы.