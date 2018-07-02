30 июля 2018 года в Волгограде пройдет значимое мероприятие для общественных организаций, занимающихся проблемами ЖКХ — межрегиональный форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ».

Цель форума — обмен опытом по вопросам региональных и межрегиональных практик развития общественного контроля в сфере ЖКХ, института общественных жилищных инспекторов и экспертов на принципах добровольчества и наставничества в рамках 2018 года, объявленного Президентом Российской Федерации Годом добровольца (волонтера).

В форуме общественников примут участие представители центров общественного контроля в сфере ЖКХ, представители некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ; общественные жилищные инспекторы, эксперты Региональной общественной инспекции, участники Хартии солидарности в сфере ЖКХ, представители органов исполнительной и законодательной власти, ресурсоснабжающих организаций и другие заинтересованные категории граждан.

В списке приоритетных задач форума:

— содействие некоммерческим организациям, работающим в сфере ЖКХ по направлениям развития общественного контроля на принципах добровольчества и наставничества;

— моделирование региональных и межрегиональных форм сотрудничества в развитии общественного жилищного контроля и повышения качества жизни граждан;

— содействие взаимодействию всех участников жилищно-коммунальных отношений для эффективного решения проблем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Партнерами Форума выступают волгоградские ресурсоснабжающие компании «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Форум пройдет на площадке компании «Концессии водоснабжения», на ул. Пархоменко, 47а.

Организаторы форума «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» в 2018 году: