Компания «Концессии водоснабжения» приобрела машину горизонтально-направленного бурения (ГНБ) МНБ-50 для бестраншейного строительства новых трубопроводов и замены старых труб среднего и малого диаметра. Приобретенная техника позволяет прокладывать подземные коммуникации без рытья траншей, избавляя горожан от неудобств из-за перекрытых автодорог и нарушенного благоустройства. Это особенно актуально, потому что в последние годы в Волгограде уложено очень много нового асфальта, и всем хотелось бы его сохранить.

Ранее у «Концессий водоснабжения» не было собственной машины ГНБ. Для бестраншейной прокладки новых коммуникаций компания прибегала к услугам подрядных организаций: при строительстве крупных объектов это было экономически обосновано. При ежедневной эксплуатации действующих сетей среднего и малого диаметра компании выгоднее пользоваться собственным оборудованием. Установка ГНБ МНБ-50 произведена в Беларуси. Стоимость нового оборудования составляет 3 млн руб. Компания-производитель техники уже обучает работе с новым оборудованием слесарей цеха капитального ремонта.

Новая машина компактна по размерам и позволяет вести работы в условиях плотной городской застройки. Для этой модели ГНБ не нужно делать крупных разрытий: размер котлована для работы составляет 3 м. в длину и 1 м. в ширину. Возможно также выполнение работ без разрытия, из колодца или камеры диаметром от 1,5 м. С помощью навигатора, которым оснащена МНБ-50, оператор может управлять траекторией движения трубы под землей. Эта опция незаменима в условиях сложного рельефа и близости других коммуникаций, которые нужно аккуратно обойти. Также выбор в пользу МНБ-50 объясняется ее способностью проходить сквозь песчаные почвы, каких в Волгограде очень много. При этом техника не нуждается в смазывающих смесях, что сэкономит средства на их приобретении, и приспособлена к работе в жару. Новая техника способна бурить под землей пути длиной до 120 метров для труб диаметром от 50 до 315 мм. Кроме того, ГНБ способна прокладывать новые коммуникации на месте старых, разрушая изнутри стенки изношенного трубопровода. Аппарат адаптирован к работе с разными материалами. С его помощью можно заменять изношенные трубопроводы из чугуна, железобетона, асбеста, керамики и стали на новые стальные или полиэтиленовые трубы.

КОНЦЕССИИ В ЦИФРАХ

С момента передачи волгоградского водоканала в концессию в июле 2015 г. до декабря 2017 г. (за 2,5 года) во всех районах города было обновлено 200 км магистральных, разводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения. Только в обновление сетей было инвестировано 2,4 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство Волгограда за период 2015-2017 гг. составил 5,93 миллиарда рублей.

Для сравнения, объем обновления сетей до прихода концессий не превышал 15-17 километров в год. Модернизация сетей привела к закономерному снижению аварийности на сетях водоснабжения на 22,5%: с 5882 аварий/год в 2015 году до 4557 аварий/год на конец 2017 года. До передачи водоканала в концессию статистика по аварийности ежегодно росла из-за достижения системой критического износа. Благодаря предпринятым комплексным мерам рост аварийности удалось не просто остановить, но и добиться его планомерного стабильного снижения.