Компания продолжает обновлять теплозащитное покрытие наружных трубопроводов. Эта работа ведется во всех районах Волгограда. В числе наиболее крупных объектов, где теплоизоляцию уже привели в порядок, — тепломагистраль диаметром 600 мм на ул. Коммунальной в Центральном районе.

Обновление теплозащитного покрытия наземных трубопроводов помогает не только повысить надежность работы коммунальных сетей, но и улучшает эстетическую привлекательность территории, по которой проходят данные коммуникации. Эту работу «Концессии теплоснабжения» осуществляют в плановом порядке в каждом районе Волгограда.

Одним из наиболее крупных объектов, который привели в порядок в 2018 году, является трубопровод диаметром 600 мм на ул. Коммунальной, идущий от районной котельной №40 вдоль железной дороги. Со временем покрывной слой теплоизоляции из фольги полностью износился. Труба выглядела облезлой, на что не раз обращали внимание горожане.

«Концессии теплоснабжения» приняли меры. Специалисты «одели» сеть протяженностью около километра (в однотрубном исчислении) в новый, более прочный покрывной слой, который поможет лучше защитить изоляцию от повреждений и ультрафиолета, а также позволит свести к минимуму потери теплоэнергии. Кроме того, теперь воздушная тепломагистраль на ул. Коммунальной, пролегающая в центре города, выглядит эстетичнее.

Одновременно по просьбам волгоградцев компания полностью обновила около 1,2 км теплоизоляции (в однотрубном исчислении) на «воздушке» диаметром 300 мм вблизи шоссе Авиаторовв Дзержинском районе. Здесь применили базальтовую вату с покрывным слоем из ПВХ. Такое покрытие обеспечит прочную защиту сети, а благодаря низкой теплопроводности будет надежно сберегать тепло. Также преобразился внешний вид теплотрассы диаметром 800 и 300 мм вблизи Самарского разъезда: ее обернули в каменную вату, обладающую огнеупорностью, прочностью и устойчивостью к влаге.

Важно, что именно жители сигнализируют компании о трубах, теплозащитное покрытие которых нужно привести в порядок. «Концессии теплоснабжения» благодарят волгоградцев за активную гражданскую позицию.

Всего в 2018 году специалисты тепловых сетей обновили уже более 10,5 км теплоизоляции наземных трубопроводов. И сегодня данная работа продолжается.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» уже вложили в обновление теплового хозяйства города более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.