«Концессии теплоснабжения» завершили строительство тепловой сети для технологического присоединения проблемного жилого комплекса «Династия» на ул. Огарева, 21б к системе централизованного теплоснабжения. Строительство сети осуществлялось в приоритетном порядке для ускорения сдачи дома, дольщики которого пострадали от действий недобросовестного застройщика.

— Мы понимаем, насколько важно помочь жителям, вложившим средства в строительство жилья и до сих пор не имеющим возможности заселиться в свои квартиры. Чтобы жилой комплекс «Династия» в Ворошиловском районе как можно быстрее был готов к сдаче в эксплуатацию, компания построила новую тепловую сеть диаметром 100 мм протяженностью 200 метров в однотрубном исчислении. По этому трубопроводу в многоквартирный дом будет централизованно поступать тепло и горячая вода, — рассказал Эдуард Шпаковский, директор ООО «Концессии теплоснабжения».

Жилой комплекс «Династия» — один из самых известных волгоградских долгостроев. Застройщик должен был сдать объект в эксплуатацию еще в 2015 году, для чего привлек денежные средства 169 граждан. Но строительная компания не выполнила свои обязательства.

Благодаря принятым администрацией Волгоградской области решениям удалось возобновить работы на объекте. В системной межведомственной работе по решению проблем обманутых дольщиков участвует и компания «Концессии теплоснабжения», так как подключение к тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения — один из ключевых этапов строительства любого многоквартирного дома. Чтобы ускорить процесс подготовки жилого дома на ул. Огарева, 21б к сдаче в эксплуатацию, в 2018 году ресурсоснабжающая организация построила новую теплотрассу для обеспечения жилого комплекса теплом и горячей водой.

Учитывая высокую социальную значимость объекта, новый трубопровод от районной котельной №82 возвели в максимально короткие сроки – меньше чем за два месяца. Трубопровод покрыт современным изоляционным слоем — пенополиуретаном, благодаря которому срок службы инженерных коммуникаций увеличивается до 25 лет.

Важно, что компания держит на контроле ситуацию и с другими долгостроями на территории Волгограда, которые также необходимо подключить к централизованному теплоснабжению. Ресурсоснабжающая организация делает все возможное в рамках своей зоны ответственности, чтобы проблемы обманутых дольщиков решались как можно быстрее.