В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» продолжается техническое перевооружение трубопровода диаметром 1000 мм, пролегающего вблизи шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. Сейчас на объекте завершается подготовка

железобетонных опор для новой теплотрассы, монтируются компенсаторы. В общей сложности, специалистам предстоит обновить более 800 метров коммунальной сети, по которой в осенне-зимний период тепло и горячую воду получает весь микрорайон Семь ветров.

Сеть, берущая начало от источника теплоснабжения ООО «ТГК», является самой крупной тепловой магистралью Волгограда – труба имеет диаметр 1000 мм. Строительство теплотрассы началось в начале 80-х годов прошлого века, а в 1986-м году ее запустили в работу. Сегодня «тыщовка» питает микрорайон Семь ветров. Это 140 потребителей, включая жилые дома и социальные объекты.

В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» организовали техническое перевооружение крупнейшей теплотрассы города. В ходе работ подрядная организация заменит наиболее проблемные участки трубы, а также обновит компенсаторы, которые необходимы для защиты сети от нагрузок и предотвращения ее деформации.

Важным этапом станет перекладка участка протяженностью 500 метров (в однотрубном исчислении). Этот участок доставлял немало хлопот сотрудникам энергорайона тепловых сетей, поскольку располагается в узком, непроходном канале с затрудненным доступом к трубопроводу. В процессе техперевооружения старую подземную сеть демонтируют, вместо нее построят новую «воздушку». Это существенно облегчит проведение ремонтных работ в случае необходимости.

В настоящее время на объекте завершается подготовка железобетонных опор, на которые будет крепиться воздушная теплотрасса. Параллельно рабочие подрядной организации монтируют новые компенсаторы. Важно, что на время техперевооружения подача горячей воды потребителям осуществляется в штатном режиме — от другой котельной.

Общая протяженность обновляемой тепломагистрали вблизи шоссе Авиаторов в Дзержинском районе превышает 800 метров (в однотрубном исчислении). Благодаря проделанной работе надежно получать тепло и горячую воду будут около 100 тысяч жителей Семи ветров.

Напомним, объем вложений «Концессии теплоснабжения» в модернизацию объектов теплового хозяйства за последние два года составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.