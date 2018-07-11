«Концессии водоснабжения» проводят промывку водовода по ул. Аэрофлотской в Краснооктябрьском районе в связи жалобами жителей на наличие песка в воде. В результате нарушения герметичности в трубу попал песок, который потоком воды был разнесен по трубопроводу и попал в краны жителей. На данный момент поступили жалобы от жителей трех улиц: Аэрофлотской, Руднева и Еланской, всего порядка 15 домов.

После обнаружения проблемы ресурсоснабжающая организация провела бактериологические тесты воды, не выявившие наличие опасных для здоровья элементов и микроорганизмов. В настоящее время специалисты компании проводят промывку большого участка сетей с помощью специальной техники. Также будут промыты фильтры на местах подключения водоводов в дома.

«Концессии водоснабжения» проводят служебное расследование. Создана комиссия по установлению причин и виновных в сложившейся ситуации.

Промывка водопровода на текущий момент не предполагает ограничения водоснабжения. Дополнительно компания обеспечит подвоз воды по проблемным адресам. Жителям, столкнувшимся с последствиями технологического брака, будет произведен перерасчет платы за воду.