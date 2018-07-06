Желая помочь обманутым дольщикам жилищного комплекса «Европейский», «Концессии водоснабжения» взяли на себя все расходы по строительству нового канализационного коллектора по ул. Быстрова. Весной компания завершила последние строительно-монтажные работы по прокладке нового трубопровода для проблемных новостроек и восстановила половину от нарушенного дорожного покрытия.

Приостановка строительства нескольких многоквартирных домов жилищного комплекса недобросовестным застройщиком поставила под угрозу вложенные средства жителей. С целью повышения привлекательности жилого комплекса для потенциальных инвесторов компания приняла решение о прокладке нового коллектора протяженностью 2,1 километра. При строительстве сетей использовались современные полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации которых составляет примерно 50 лет. Технические возможности нового коллектора обеспечили услугами централизованного водоотведения существующие дома и всю перспективную застройку жилищного парка. В общей сложности резерв мощности способен обеспечить порядка 40 многоквартирных домов.

Помощь обманутым дольщикам не терпела отлагательств. В соответствии с единственной технической возможностью выполнение работ проходило под проезжей частью на глубине 3-4 метров. Специалистам компании пришлось вскрыть асфальт для того, чтобы начать прокладку нового коллектора. Восстановление дорожного покрытия и благоустройства по улице Быстрова – процесс трудоемкий и требующий множества согласований. В настоящее время ресурсоснабжающая организация уложила асфальт от ул. Быстрова, 92 до ул. Закавказской, что составляет примерно половину от общей протяженности дороги. На оставшемся участке работы будут продолжены после определения объемов восстанавливаемой территории с целью удовлетворения потребностей жителей. Завершив укладку асфальтового покрытия, специалисты компании наведут порядок после проведенных мероприятий.