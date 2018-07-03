Когда Евгения Кубынина пригласили выступить на Фестивале болельщиков в Волгограде, никто и представить не мог, что концерт выпадет на момент сразу после игры сборной России за место в четвертьфинале. Когда это стало известно, все поняли – выступать будет непросто, при любом исходе…



«Я сказал себе «просто будь готов» и сделал это… Наверно, и этот опыт мне для чего-то пригодится»



Сделал блестяще, в свойственной ему душевной и вдумчивой манере, которая едва ли была близка разгоряченным победой нашей сборной болельщикам. Но какие тут могут быть обиды! Евгений и сам к футболу не равнодушен.

«Я играю два раза в неделю. За матчами Чемпионата слежу, даже сейчас перед выступлением смотрел. Считаю, что у этой сборной России есть один большой плюс, за который все можно простить, – это самоотдача. Если сборная даже при разгромном счете продолжает сражаться, биться до последнего, то этого достаточно. Каким бы классом ни были игроки, самое главное – самоотдача, этого ждут болельщики. Думаю, эти игроки своими победами – волевыми во многом — заставят закрыть рты злопыхателей. Ребята сделали красиво».

В спорте биться до последнего необходимо. В творчестве, как говорит сам музыкант, — все иначе. Однако за свои песни он тоже боролся, когда вопреки желанию родителей стал музыкантом, переехал в Петербург, не оставил увлечение, и когда оно еще не приносило доход..

«Когда я был молодым, не было такого интернета, чтобы найти свою хотя бы локальную аудиторию и развиваться. Нужно было менять город. Выбрал Питер, потому что там есть культурная среда. В Волгограде на тот момент ее не было, или мы просто о ней не знали».

Волгоград, спасибо! #зимавсегда A post shared by Женя aka Зимавсегда (@zimavsegda_live) on Jul 1, 2018 at 11:26am PDT

Не знал тогда музыкант и того, что спустя почти 10 лет группа «Зимавсегда» прекратит свое существование. Это произошло совсем недавно — в мае 2018.

«Сейчас пришел период темных песен. У меня есть планы, но пока я совсем не хочу их открывать. С акустикой выступать продолжаю, а работать в группе…. Для меня это стало не актуально».

Зато чтение всегда остается актуальным, читать нескольких книг — для него уже привычка.

«Книги сами меня находят. Недавно прочитал роман Джонатан Сафран Фоер «Полная иллюминация». Сильно охр…л и планирую читать его следующие работы. Сейчас одновременно читаю Сашу Соколова «Между собакой и волком», Бродского «Остановка в пустыне» и Кафку «Замок». Часто я в книгах нахожу вдохновения для песен».



«Пишу обычно, когда мне никто не мешает. Музыка для меня — это способ общения с внешним миром. Психологи советуют завести дневник, а у меня вместо этого песня. Это как способ дистанцироваться от того, что происходит. Я это как-то формулирую, и это перестает быть внутри меня».

А вот на заказ у музыканта писать не получается. Но это едва ли расстраивает Евгения. А может ли это по-настоящему расстроить того, у кого получается зарабатывать тем, что он любит.

«На заказ – какое-то г**но получается. Какую-то попсу пробовал писать, пытался продать душу, но господь был со мной в тот момент и не дал мне этого сделать. И заказчик сказал «пффффф». Хотя я не считаю, что у музыканта есть какая-то миссия. Просто есть что-то, что не стоит формулировать словами. Ты делаешь это при помощи музыки, взгляда, и каждый слушающий по-своему переживает эту историю».

Нам слышатся исключительные истории, полные философии, любви и жажды жизни. Песни, которые делают жизнь светлее.

«Я — разный человек. Иногда счастливый, иногда не очень. Когда пишу музыку, чувствую себя максимально счастливым».

Мы надеемся, состояние счастье еще долго не покинет музыканта. Встречаемся, как обычно, в Волгограде.