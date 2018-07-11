Если вам по душе прогулки на воздухе, тогда должно понравиться и «Кино на траве». Уже в ближайший четверг в парке «Комсомольский сад» состоится кинопоказ на большом экране под открытым небом. Волгоградский Автокинотеатр «Победа» и МБУК «Отдых-Центр» проведут вечерний просмотр сразу двух фильмов 12 июля.

В этот раз никаких предварительных рекламных анимаций не предусмотрено — сразу в 20:00 начнется показ фильма «Интуиция» (романтическая комедия с Джоном Кьюсаком, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивеном и др.). Зрителей просят захватить с собой пледы или стулья, как вам будет удобней. После небольшого перерыва автокинотеатр «Победа» покажет фильм 2011 года «Притворись моей женой» (комедию с голливудскими звёздами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером». Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.