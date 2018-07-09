После небольшого перерыва кинотеатр Киномакс начал работать в полную силу. Этим летом он обещает показать на своих экранах более 60 кино-новинок. О самых главных из них мы сейчас и расскажем.

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ, мелодрама, экшн 16+

Этот фильм скоро закончится в прокате, но до среды вы еще сможете на него успеть. Фильм рассказывает о паре молодых людей, которые попали в сильный шторм во время своего путешествия на яхте по океану. Фильм сменяется флешбеками про их беззаботную жизнь и суровую реальность, в которой они пытаются выжить после страшного шторма. Советуем девушкам прихватить с собой носовые платочки, фильм пробирает до слез.

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, приключения, экшн 12+

Этим фильмом Марвел дает нам передохнуть и отойти от событий в Мстителях: Война бесконечности. Как и первая часть, фильм наполнен шутками, смешными сценами с изменениями размеров и даже экшн-погоней как у Гая Ричи. Наиболее внимательные и преданные фанаты фильмов Марвел еще и найдут подсказки к следующей части Мстителей.

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, анимация, комедия, семейный 6+

Третья часть анимационного мультфильма заставила себя долго ждать. И вот наконец, в июле в прокат выйдет мультфильм Монстры на каникулах-3 в кинотеатре Киномакс. На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, которая хранит немало секретов. Мультфильм создан для того, чтобы пойти на него всей семьей. В кино с 12 июля.

НЕБОСКРЕБ, боевик, драма, триллер 12+

Дуэйн «Скала» Джонсон предстанет перед зрителями летом в головокружительном экшн-блокбастере, в котором, как обычно, будет спасать людей. На этот раз операция по спасению пройдет в самом высоком и технологичном небоскребе в мире, который захвачен террористами. Концовка в таком фильме бывает только одна — хэппи-энд. Но если вы любите захватывающие экшн-сцены и Дуэйна «Скалу» Джонсона, то непременно сходите. В кино с 12 июля.

АЛЬФА, драма, приключения 12+

20 000 лет назад Земля была неуютным, опасным и холодным местом, в котором смерть подстерегала на каждом шагу. Фильм рассказывает нам об истории мальчика, который остался один на один с опасностями внешнего мира. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. Съемки дикой природы и экшн-сцен могут посоревноваться даже с фильмом «Выживший». В кино с 23 августа.

Как ходить в кино с выгодой для себя? Очень просто. Нужно просто ознакомиться со всеми акциями и скидками, которые может предоставить кинотеатр. Например, Киномакс Волгоград имеет большой выбор различных акций, такие как «День кино» и билеты по сниженной цене для детей, школьников, студентов и пенсионеров. Изучить их условия вы можете на официальном сайте Киномакса.