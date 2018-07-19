Ура, товарищи! В регионе появился новый мобильный оператор Тинькофф Мобайл. Теперь ребята не только надежно хранят ваши денежки в банке, но и готовы обеспечить первоклассной сотовой связью. Кажется, проект будет очень интересен тем, кто станет не только пользователем симки Тинькофф, но и банковской карты. Время покажет, а пока — давайте познакомимся с оператором поближе.

«Откуда растут ноги»

Оператор запущен в декабре 2017 года на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Тинькофф Мобайл работает по модели full MVNO — имеет собственный код сети, выделенный диапазон номеров, SIM-карты и бизнес-приложения. Данная модель обеспечивает максимальную гибкость в разработке процессов обслуживания и тарифных планов для абонентов. Виртуальный мобильный оператор обеспечивает покрытие по всей России и полностью интегрирован с Тинькофф Банком.

В чем выгода?

Тинькофф Мобайл предлагает тарифный конструктор без обязательного минимума минут и гигабайтов. Клиенты могут самостоятельно собирать тариф, непосредственно, под свои потребности. Жителям Волгоградской области для подключения доступны следующие опции:

минуты интернет

0 минут 0 ₽ 0 ГБ 0 ₽

200 минут 99 ₽ 4 ГБ 99 ₽

400 минут 149 ₽ 8 ГБ 159 ₽

600 минут 199 ₽ 15 ГБ 199 ₽

1200 минут 299 ₽ 25 ГБ 399 ₽

безлимитные минуты 999 ₽ безлимитный интернет 999 ₽

Бонусы и условия:

Абоненты Тинькофф Мобайл могут также подключить безлимитные сервисы – «Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети». В каждый входит сразу по несколько популярных приложений, которые не расходуют интернет-трафик. Сервисы могут использоваться и без пакета минут или гигабайтов. А при подключении интернет-пакета на 25 ГБ стоимость каждого безлимитного сервиса составит всего 1 рубль.

Также оператор предлагает бесплатную виртуальную карту Тинькофф Банка для абонентов, управление счетом через мобильное приложение, выгодный международный роуминг, возможность использовать одну SIM-карту на разных устройствах, переход на больший пакет услуг в любой момент с доплатой стоимости, бесплатную доставку SIM-карт.

Приятная «плюшка» для новичков — оператор проводит акцию «Удваиваем первый платеж». При первом пополнении баланса на счет абонента, начисляется бонус, равный сумме платежа, который можно потратить на оплату связи.

Как стать абонентом Тинькофф:

Как обещают представители Тинькофф, купить симку можно в специальных точках, расположенных на территории популярных торговых комплексов региона, магазинах «Связной» и в интернет-магазине svyaznoy.ru.

Оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile.

Настоящее и будущее

Появился оператор не только в Волгоградской области, но и в Краснодарском крае, республиках Адыгея, и Марий Эл, Московской, и Ленинградской областях.

До конца 2018 года Тинькофф Мобайл планирует начать работу в более чем 60 субъектах Российской Федерации.