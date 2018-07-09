Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин ответил на вопросы о развитии рынка сотовой связи в России, об изменении поведения и пользовательских предпочтений клиентов, о тарифных конструкторах, о скоростном мобильном интернете и технологии 5G.

Оператор сотовой связи Tele2 активно развивается в Волгоградской области. На сегодняшний день услуги голосовой связи и мобильного интернета доступны практически во всех населенных пунктах региона, а в крупных городах действует стандарт LTE. В апреле оператор полностью обновил тарифную линейку и запустил для абонентов тарифный конструктор. Теперь волгоградцы фактически могут самостоятельно формировать свои тарифные планы и выбирать нужный объем интернет-трафика и минут, опции и сервисы.

— Сейчас все больше говорят о внедрении стандарта передачи данных следующего поколения – 5G. Когда операторы начнут строить такие сети?

— На сегодняшний день стандарт 5G пока официально не утвержден. Он находится на стадии тестирования и по прогнозам будет зафиксирован на федеральном уровне в ближайшие 2-3 года. Сейчас работают тестовые зоны, в которых анализируются различные параметры и сценарии его использования. В том числе в мае мы совместно с партнерами запустили тестовую зону в Санкт-Петербурге — площадкой для тестирования стал Эрмитаж.

Интерес к новой технологии понятен и закономерен. Основное преимущество для потребителей заключается в том, что в сетях 5G можно передавать гораздо больше информации на гораздо большей скорости. Соответственно, по нашим прогнозам, внедрение и развитие стандарта даст толчок к активному использованию технологий дополненной реальности, виртуальной реальности и другим смежным технологиям.

— Если данный стандарт может быть зафиксирован в ближайшие 2-3 года, то когда такая связь может появиться в регионах?

— Скорее всего, в первое время массового покрытия регионов, как это было с 3G и 4G-сетями, не будет. Разворачивать 5G на территории всех регионов сейчас экономически нецелесообразно. В первую очередь потому, что обыкновенным пользователям мобильного интернета вполне хватает тех технологий, которые доступны в настоящий момент.



Новые сети будут нужны крупным корпоративным клиентам, таким как, например, заводы, аэропорты, стадионы, сервисные компании. Например, в первую очередь, можно создать такую зону в аэропорту или на стадионе «Волгоград-Арена».

— Какие задачи сейчас ставит компания по развитию сетей связи на юге?

— Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение объема трафика в сетях. Одна из приоритетных целей для нас – защитить сеть от перегрузок, удержать достойное качество связи. Также мы нацелены на активное развитие LTЕ в том числе в Волгоградской области. До конца года мы сконцентрируемся на улучшении покрытия в регионах. Волгоградская область относится к ключевым регионам с высоким потенциалом роста бизнеса и большой базой потенциальных клиентов.

— Сергей, почему компания приняла решение создать тарифный конструктор, и как на перемены реагируют абоненты?

— Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и видим, что им требуется больше свободы выбора при формировании своих тарифных планов. К примеру, одни предпочитают голосовую связь и хотят чаще звонить родным и близким. Другим звонки почти не интересны – им требуется больше гигабайтов мобильного интернета. Объединяет всех абонентов одно: никто не хочет переплачивать за услуги связи и иметь в своем тарифе те опции, которыми не будет пользоваться.

С запуском тарифного конструктора появилась возможность самим выбрать оптимальное наполнение тарифа, соответствующее собственному профилю потребления.

В Волгоградской области действуют три тарифных плана, наполнение которых регулируется исходя из потребностей клиентов, цены меняются в зависимости от объема выбранных услуг. Параметры тарифа можно изменять в любой момент, не дожидаясь следующего списания абонентской платы.

Абоненты реагируют на эти перемены позитивно – количество клиентов, активно пользующихся возможностями конструктора и дополнительными услугами, постоянно увеличивается.

— Коснулись ли изменения бизнес-сегмента? Смогут ли и волгоградские предприниматели сами формировать тарифы?

— Линейку для корпоративных клиентов мы тоже обновили недавно. Наиболее удачные опции, разработанные для клиентов — физических лиц, мы периодически переносим в корпоративный сегмент, при этом в архитектуре линейки «Мой бизнес» была иная логика. Мы оценили потребление корпоративных клиентов и выяснили несколько моментов. Во-первых, объем интернет-трафика в этом сегменте постоянно увеличивается. В Волгоградской области, например, компании за год стали использовать почти в 7 раз больше мобильного интернета. Во-вторых, растет число звонков по России – в Волгоградской области за год на 18%, например.

Опираясь на эти данные, мы предложили новую линейку «Мой бизнес». Волгоградские предприниматели могут выбрать одно из трех предложений – тариф «Мой бизнес S», «Мой бизнес М», «Мой бизнес L».

Пакетные предложения из новой линейки «Мой бизнес» включают больше гигабайтов мобильного интернета и меньшее количество текстовых сообщений, популярность которых снижается. Кроме того, предприниматели не несут дополнительных расходов при междугородних звонках и вызовах в путешествиях по стране – для них сохраняется стоимость услуг как в домашнем регионе.