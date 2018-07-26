Конкурс #СпросиСтроителя для юных жителей региона проводится Общественным советом при Минстрое России при поддержке ведомства в рамках проекта «Я-Строитель Будущего!», сообщает сайт министерства.

Конкурс проводится по двум возрастным категориям:

-дети от 6-ти до 9 лет;

-дети от 10-ти до 14 лет.

На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы по теме строительства. Церемония награждения победителей пройдет 9 августа в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня строителя-2018. Материалы принимаются экспертным жюри до 8 августа текущего года через официальную страницу конкурса.

По итогам конкурса на самые интересные вопросы ответят глава Минстроя России Владимир Якушев и Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

Цель творческого состязания — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи. Работы ребят будут оцениваться по номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос», «Лучший вопрос об истории строительства».

Подведение итогов, а также церемония награждения победителей конкурса пройдет 9 августа в рамках празднования Дня строителя-2018 на площадке Детского центрального магазина в г. Москве.