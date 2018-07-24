Юнармейцы Ленинского района Волгоградской области принесли региону победу во всероссийских военно-спортивных играх «Победа», которые проходили в военно-патриотическом парке Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Московской области. Всего в соревнованиях приняли участие 78 команд из разных регионов России.

Команда «Ветер» Ленинского района в этом году стали победителями регионального этапа, обойдя юнармейцев и кадетов из Новоаннинского, Камышинского, Палласовского, Николаевского, Чернышковского и Урюпинского районов, города Волгограда и Волжского, и получив право представлять область на престижном конкурсе.

Всероссийский этап длился пять дней. Волгоградские школьники участвовали в состязаниях на выносливость и скорость, демонстрировали навыки строевой подготовки, оказывали первую помощь пострадавшим, отрабатывали действия в экстремальных условиях. Награду победителям военно-спортивной игры «Победа» вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Добавим, Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания. В этом году регион стал пилотной площадкой всероссийского проекта «Юнармия. Наставничество».