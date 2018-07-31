Осенью этого года волгоградские театры примут участие в федеральном проекте «Большие гастроли», в рамках которого смогут представить свои программы в других регионах России и принять коллег из других городов. Волгоградских зрителей ожидает знакомство с творчеством Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова, Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна, Ярославским ТЮЗом и другими театрами.

Так, уже в сентябре состоятся гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. 14 сентября в 19:00 волгоградцы увидят один из самых ярких спектаклей из репертуара театра «Кафе «Жизнь в розовом свете», показ которого состоится на сцене «Царицынской оперы». Это будут ответные гастроли театра Джигаханяна: в мае текущего года Волгоградский музыкально-драматический казачий театр представил на основной сцене именитого московского театра спектакли «Украденное солнце» режиссёра Алексея Серова и «Однажды в Малиновке» режиссера Вадима Милкова.

В сентябре Волгоградский областной театр кукол отправится на фестиваль в Республику Казахстан. V Международный фестиваль театров кукол пройдет с 22 по 27 сентября, где волгоградский театр покажет «Сказку о рыбаке и рыбке». Также в сентябре коллектив театра примет участие в образовательном форуме «Театральный лабиринт» во Владимире, а в октябре в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» отправится в Саранск. Это также ответный визит — в апреле текущего года Мордовский государственный театр кукол показал свои спектакли в Волгограде. Также предстоят обменные гастроли с Дагестанским государственным театром кукол, который приедет в Волгоград в октябре.

Со 2 по 7 октября впервые на сцене Волгоградского ТЮЗа пройдут гастроли Ярославского театра юного зрителя, который покажет пять спектаклей: «Пеппи Длинный чулок», «Пять вечеров», «Евгений Онегин», «Василий Тёркин» и «Дикари». В эти же дни артисты Волгоградского театра юного зрителя отправятся на обменные гастроли в Ярославль.

13 и 14 октября на сцене Нового экспериментального театра пойдут гастроли Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. Театр представит волгоградским зрителям спектакль «Холстомер. История лошади» — трагическую исповедь по мотивам повести Льва Толстого. Спектакль «Холстомер. История лошади» — посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался именно в Грузии. Спектакль поставил художественный руководитель театра имени А.С. Грибоедова и режиссёр спектакля Автандил Варсимашвили. Спектакль «Холстомер. История лошади» завоевал славу одного из лучших в современном театральном мире. Спектакль был представлен на Международном театральном фестивале «Встречи в России», Международном театральном фестивале русских театров в Махачкале, Х Международном фестивале «Соотечественники» в г. Саранске (Мордовия), стал обладателем Гран-при XI Международного театрального форума «Золотой Витязь».