Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового насосного агрегата на подкачивающей насосной станции по проспекту Металлургов, 30а.

В связи с этим с 9:00 до 15:00 4 июля 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Краснооктябрьского района Волгограда:

— ул. Еременко, дд. №78, 80, 82, 84, 86, 88;

— пр. Металлургов, дд. №30, 32, 34, 36;

— ул. Гончарова, дд. №5, 7, 7а, 9

В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.