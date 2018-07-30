Рынок планшетных ПК в 2018 году выглядит печально. Осталось не так много производителей электроники, которые продолжают выпускать именно планшеты, а не гибриды. Одна из таких компаний – Huawei, которая выпустила сразу несколько версий нового планшетного компьютера на базе Android под названием MediaPad M5. Всего в линейке насчитывается 4 устройства: MediaPad M5 10 32 GB Wi-Fi, 64 GB LTE, MediaPad M5 Pro со стилусом и MediaPad M5 8 64 GB LTE.
В этом обзоре мы рассмотрим восьмидюймовую версию девайса с 64-мя гигабайтами памяти и скоростным 4G-интернетом.
Комплектация и упаковка
Huawei MediaPad M5 поставляется в белой картонной упаковке, на которой нет ни единого изображения, только название планшета, его диагональ и логотипы.
Внутри, помимо самого планшетного ПК, находится стандартный для гаджетов 2018 года комплект:
- зарядное устройство;
- кабель USB;
- адаптер USB-C — разъем для наушников 3,5 мм;
- краткое руководство пользователя;
- инструмент для извлечения SIM-карты и гарантийный талон.
Технические характеристики устройства:
|Цвет:
|Золотой и серый
|Материалы:
|стекло и металл
|Экран:
|8.4 дюйма, 2560×1600 точек, IPS, 359 PPI, 16:10
|Процессор:
|Huawei Hisilicon Kirin 960, 8-ядерный, 4×A73 2,4 ГГц + 4×A53 1,8 ГГц
|Видеопроцессор
|Mali G71 MP8
|Оперативная память:
|4 Гб
|Объем встроенной памяти:
|64 Гб
|Поддержка карт памяти:
|не поддерживает
|Основная камера:
|13 МП, f/2.2, 24 мм
|Фронтальная камера:
|8 МП, f/2.2, 24 мм
|Запись видео
|4k 30 FPS и FullHD 60 FPS
|Сети:
|GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat 6 (FDD Band 1/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26).
|Интерфейсы:
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, USB Type-C
|Навигация:
|GPS/ГЛОНАСС
|Датчики:
|датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп.
|Ёмкость аккумулятора:
|5100 мА⋅ч
|Вес:
|316 грамм
|Габариты (ШxВxТ):
|212.6×124.8×7.3 мм
|Поддержка карты памяти
|microSDXC до 256 ГБ
|Кол-во SIM-карт:
|1 nano-SIM
|Стандарт защиты от влаги и пыли
|нет
|Версия операционной системы:
|Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
Дизайн и эргономика
Huawei MediaPad M5 8 выпускается двух цветов: серый и золотистый. Корпус изготовлен из металла. К сборке никаких претензий нет. В руках сидит неплохо, но за счёт габаритов (212.6×124.8×7.3 мм, 316 грамм), немного, но всё же скользкого корпуса, планшет можно выронить из рук. Поэтому от греха подальше лучше носить устройство в кожаном чехле-книжке.
С точки зрения дизайна девайс не представляет собой ничего особенного: широкие рамки вокруг экрана с 2.5D стеклом, немного закруглённые углы, гладкие грани, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и одинокий, сильно выпирающий из корпуса модуль основной камеры в углу задней панели.
Над дисплеем на передней панели расположены фронтальная камера и логотип.
На правой грани находятся качелька регулировки громкости и кнопка питания. На левой – слот под microSDXC карты памяти объёмом до 256 ГБ и одну nano-SIM.
Верхний торец занимают два динамика, нижний – ещё два и разъём Type-C. Отсутствие отдельного разъёма под наушники компенсируется комплектным переходником USB-С— 3,5 мм.
Дисплей
Планшет оснащён IPS матрицей размером 8.4 дюйма и разрешением 2560×1600 точек. Плотность пикселей составляет 359 PPI. Из-за соотношения сторон 16:10 многие приложения заметно растягиваются, а видео воспроизводится с чёрными рамками сверху и снизу.
Экран имеет максимальные углы обзора и среднюю яркость. Поддерживается до 10 одновременных касаний. Цвета перенасыщены и баланс белого тоже хромает. Но, к счастью, ситуацию можно немного исправить при помощи ручных настроек.
Производительность
В устройстве установлен старенький, но, несмотря на это, довольно мощный 8-ядерный процессор Huawei Hisilicon Kirin 960 с архитектурой 4×A73 2,4 ГГц + 4×A53 1,8 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali G71 MP8. Оперативной памяти в аппарате 4 Гб, встроенной – 64 гигабайта.
Результаты тестирования в бенчмарках:
Huawei MediaPad M5 показывает достойные результаты в синтетических тестах, но вполне ожидаемо тянет большинство игр на максимальных настройках с хорошим FPS. Правда, в некоторых особо тяжёлых развлечениях приходится снижать настройки до высоких или средних значений.
Интерфейс, браузер и т.п. работают очень шустро.
Результаты тестирования в играх:
|World of Warships Blitz
|60 FPS на сверхвысоких графических настройках.
|Asphalt 9
|Максимальные графические настройки.
|World of Tanks Blitz
|Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (40-58 FPS).
|PUBG mobile
|Средние графические настройки без подтормаживаний
|Into the Dead 2
|Максимальные графические настройки с небольшими подёргиваниями.
|Real Racing 3
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Trial Xtreme 4
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|CSR Racing 2
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
Мультимедиа
Звук – это самая сильная сторона Huawei MediaPad M5, ведь настройкой аж четырёх стереодинамиков занимались инженеры Harman/Kardon, а высококачественное звучание в наушниках обеспечивается технологией Sony HiRes.
На практике всё очень круто: звук громкий, детализированный, насыщенный и буквально окружает тебя со всех сторон. Смотреть фильмы и слушать музыку на этом планшете – одно удовольствие.
Камеры
Huawei MediaPad M5 оснащён основным модулем с разрешением 13 МП, апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 24 мм. Качество фотографий с результатами того же Honor 10 не сравнится даже близко, но для планшета вполне приемлемое. Из явных минусов – большое количество шумов на ночных фото.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, диафрагму f/2.2 и фокусное расстояние 24 мм. Для видеосвязи – самое оно. Но вот любители селфи с хорошей детализацией удовлетворены такой камерой не будут, т.к. ей очень трудно даются кадры в плохом освещении.
Интерфейс в приложении камеры такой же, как во всех смартфонах Huawei и Honor.
Тест на шумы на различных значениях ISO:
Примеры фотографий:
MediaPad M5 записывает видео в разрешении 4k 30 FPS и Full HD 60 FPS. Автофокус работает медленно и часто промахивается. На ночных роликах, как и на фото, обильно гуляют шумы.
Примеры видео:
Интерфейс и коммуникации
Планшет работает на базе Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Huawei EMUI 8.0, которую мы отлично знаем по прошлым обзорам. Никаких новшеств в сравнении со смартфонами в интерфейсе нет. Очень порадовало то, что быстрый сканер отпечатков пальцев можно настроить под навигацию и управление планшетом.
С коммуникациями всё в полном порядке. Есть 4G Band 1,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26, Wi-Fi со стандартами a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 (LE, aptX, EDR, A2DP).
Навигация осуществляется при помощи GPS, A-GPS и ГЛОНАСС. Чувствительность до 12 спутников, точность 5-20 метров.
Автономность
За автономность отвечает несъёмный аккумулятор ёмкостью 5100 мА⋅ч, которого маловато для такого большого экрана. При просмотре фильма на максимальной яркости через Wi-Fi планшет продержался чуть больше 4-х часов.
Порадовало наличие быстрой зарядки. За 2 часа устройство заряжается на 100%.
Цена
На момент написания обзора стоимость Huawei MediaPad M5 8 в официальном интернет-магазине производителя составляет 27 990 рублей.