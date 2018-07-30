Рынок планшетных ПК в 2018 году выглядит печально. Осталось не так много производителей электроники, которые продолжают выпускать именно планшеты, а не гибриды. Одна из таких компаний – Huawei, которая выпустила сразу несколько версий нового планшетного компьютера на базе Android под названием MediaPad M5. Всего в линейке насчитывается 4 устройства: MediaPad M5 10 32 GB Wi-Fi, 64 GB LTE, MediaPad M5 Pro со стилусом и MediaPad M5 8 64 GB LTE.

В этом обзоре мы рассмотрим восьмидюймовую версию девайса с 64-мя гигабайтами памяти и скоростным 4G-интернетом.

Комплектация и упаковка

Huawei MediaPad M5 поставляется в белой картонной упаковке, на которой нет ни единого изображения, только название планшета, его диагональ и логотипы.

Внутри, помимо самого планшетного ПК, находится стандартный для гаджетов 2018 года комплект:

зарядное устройство;

кабель USB;

адаптер USB-C — разъем для наушников 3,5 мм;

краткое руководство пользователя;

инструмент для извлечения SIM-карты и гарантийный талон.

Технические характеристики устройства:

Цвет: Золотой и серый Материалы: стекло и металл Экран: 8.4 дюйма, 2560×1600 точек, IPS, 359 PPI, 16:10 Процессор: Huawei Hisilicon Kirin 960, 8-ядерный, 4×A73 2,4 ГГц + 4×A53 1,8 ГГц Видеопроцессор Mali G71 MP8 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64 Гб Поддержка карт памяти: не поддерживает Основная камера: 13 МП, f/2.2, 24 мм Фронтальная камера: 8 МП, f/2.2, 24 мм Запись видео 4k 30 FPS и FullHD 60 FPS Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat 6 (FDD Band 1/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26). Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, USB Type-C Навигация: GPS/ГЛОНАСС Датчики: датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп. Ёмкость аккумулятора: 5100 мА⋅ч Вес: 316 грамм Габариты (ШxВxТ): 212.6×124.8×7.3 мм Поддержка карты памяти microSDXC до 256 ГБ Кол-во SIM-карт: 1 nano-SIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0

Дизайн и эргономика

Huawei MediaPad M5 8 выпускается двух цветов: серый и золотистый. Корпус изготовлен из металла. К сборке никаких претензий нет. В руках сидит неплохо, но за счёт габаритов (212.6×124.8×7.3 мм, 316 грамм), немного, но всё же скользкого корпуса, планшет можно выронить из рук. Поэтому от греха подальше лучше носить устройство в кожаном чехле-книжке.

С точки зрения дизайна девайс не представляет собой ничего особенного: широкие рамки вокруг экрана с 2.5D стеклом, немного закруглённые углы, гладкие грани, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и одинокий, сильно выпирающий из корпуса модуль основной камеры в углу задней панели.

Над дисплеем на передней панели расположены фронтальная камера и логотип.

На правой грани находятся качелька регулировки громкости и кнопка питания. На левой – слот под microSDXC карты памяти объёмом до 256 ГБ и одну nano-SIM.

Верхний торец занимают два динамика, нижний – ещё два и разъём Type-C. Отсутствие отдельного разъёма под наушники компенсируется комплектным переходником USB-С— 3,5 мм.

Дисплей

Планшет оснащён IPS матрицей размером 8.4 дюйма и разрешением 2560×1600 точек. Плотность пикселей составляет 359 PPI. Из-за соотношения сторон 16:10 многие приложения заметно растягиваются, а видео воспроизводится с чёрными рамками сверху и снизу.

Экран имеет максимальные углы обзора и среднюю яркость. Поддерживается до 10 одновременных касаний. Цвета перенасыщены и баланс белого тоже хромает. Но, к счастью, ситуацию можно немного исправить при помощи ручных настроек.

Производительность

В устройстве установлен старенький, но, несмотря на это, довольно мощный 8-ядерный процессор Huawei Hisilicon Kirin 960 с архитектурой 4×A73 2,4 ГГц + 4×A53 1,8 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali G71 MP8. Оперативной памяти в аппарате 4 Гб, встроенной – 64 гигабайта.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Huawei MediaPad M5 показывает достойные результаты в синтетических тестах, но вполне ожидаемо тянет большинство игр на максимальных настройках с хорошим FPS. Правда, в некоторых особо тяжёлых развлечениях приходится снижать настройки до высоких или средних значений.

Интерфейс, браузер и т.п. работают очень шустро.

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 60 FPS на сверхвысоких графических настройках. Asphalt 9 Максимальные графические настройки. World of Tanks Blitz Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (40-58 FPS). PUBG mobile Средние графические настройки без подтормаживаний Into the Dead 2 Максимальные графические настройки с небольшими подёргиваниями. Real Racing 3 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Trial Xtreme 4 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. CSR Racing 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.

Мультимедиа

Звук – это самая сильная сторона Huawei MediaPad M5, ведь настройкой аж четырёх стереодинамиков занимались инженеры Harman/Kardon, а высококачественное звучание в наушниках обеспечивается технологией Sony HiRes.

На практике всё очень круто: звук громкий, детализированный, насыщенный и буквально окружает тебя со всех сторон. Смотреть фильмы и слушать музыку на этом планшете – одно удовольствие.

Камеры

Huawei MediaPad M5 оснащён основным модулем с разрешением 13 МП, апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 24 мм. Качество фотографий с результатами того же Honor 10 не сравнится даже близко, но для планшета вполне приемлемое. Из явных минусов – большое количество шумов на ночных фото.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, диафрагму f/2.2 и фокусное расстояние 24 мм. Для видеосвязи – самое оно. Но вот любители селфи с хорошей детализацией удовлетворены такой камерой не будут, т.к. ей очень трудно даются кадры в плохом освещении.

Интерфейс в приложении камеры такой же, как во всех смартфонах Huawei и Honor.

Тест на шумы на различных значениях ISO:

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Примеры фотографий:

Автоматический режим HDR Автоматический режим Фронтальная камера Панорамная съёмка HDR Автоматический режим

MediaPad M5 записывает видео в разрешении 4k 30 FPS и Full HD 60 FPS. Автофокус работает медленно и часто промахивается. На ночных роликах, как и на фото, обильно гуляют шумы.

Примеры видео:

Интерфейс и коммуникации

Планшет работает на базе Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Huawei EMUI 8.0, которую мы отлично знаем по прошлым обзорам. Никаких новшеств в сравнении со смартфонами в интерфейсе нет. Очень порадовало то, что быстрый сканер отпечатков пальцев можно настроить под навигацию и управление планшетом.

С коммуникациями всё в полном порядке. Есть 4G Band 1,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26, Wi-Fi со стандартами a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 (LE, aptX, EDR, A2DP).

Навигация осуществляется при помощи GPS, A-GPS и ГЛОНАСС. Чувствительность до 12 спутников, точность 5-20 метров.

Автономность

За автономность отвечает несъёмный аккумулятор ёмкостью 5100 мА⋅ч, которого маловато для такого большого экрана. При просмотре фильма на максимальной яркости через Wi-Fi планшет продержался чуть больше 4-х часов.

Порадовало наличие быстрой зарядки. За 2 часа устройство заряжается на 100%.

Цена

На момент написания обзора стоимость Huawei MediaPad M5 8 в официальном интернет-магазине производителя составляет 27 990 рублей.