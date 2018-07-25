Долго ли, коротко ли, но, наконец-то, и до нашей редакции дошёл новый нашумевший флагман – Honor 10, который стал самым продаваемым смартфоном средней ценовой категории в России. Девайс быстро покорил пользователей благодаря отличной камере с искусственным интеллектом, крутому нестандартному дизайну с безрамочным дисплеем, топовому железу, быстрой зарядке и полному набору всех самых современных функций за адекватную цену.

Комплектация и упаковка

Устройство вместе с комплектом поставки находится в минималистичной текстурированной картонной упаковке, на середине лицевой стороны которой красуется отливающая различными цветами цифра десять. Ниже можно видеть логотип Honor. Никаких технических характеристик и других надписей на упаковке нет.

В комплект поставки помимо самого Honor 10 входят:

зарядное устройство,

USB-кабель Type-C,

краткое руководство пользователя,

гарантийный талон,

инструмент для извлечения карт,

удобный термополиуретановый защитный чехол и защитная пленка на экран, которая, к большому сожалению очень легко царапается.

Технические характеристики Honor 10:

Цвет: полночный чёрный, мерцающий синий, ледяной серый и мерцающий зелёный Материалы корпуса: алюмосиликатное стекло и металл Экран: LTPS, 5.84 дюйма, 2280х1080, соотношение сторон 19:9, 432 PPI Процессор: HiSilicon Kirin 970, 8-ядерный, 4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц Видеопроцессор Mali-G72 MP12 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64/128 ГБ Поддержка карт памяти: не поддерживает Основная камера: 24МП + 16 МП, фокусное расстояние 26 мм Фронтальная камера: 24 МП Запись видео 4k 30 FPS и FullHD 60 FPS Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 (FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20). Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, BLE, USB Type-C, NFC, ИК-передатчик, 3,5 мм. Навигация: GPS/ГЛОНАСС /BeiDou Датчики: датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп. Ёмкость аккумулятора: 3400 мА⋅ч Вес: 153 грамма Габариты (ШxВxТ): 71.2×149.6×7.7 мм Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1

Дизайн и эргономика

Honor 10 может похвастаться нестандартным премиальным дизайном, который выделяет его среди огромной серой массы похожих друг на друга смартфонов.

Корпус выполнен из прочного алюмосиликатного стекла и заключён в металлические рамки. При изготовлении задней панели применялась технология нано-покрытия цветового отражения, из-за чего поверхность имеет 36 вариантов перелива. То, есть смартфон под разными углами может менять оттенок цвета вне зависимости от цветового решения. А их у Honor 10 четыре: полночный чёрный, мерцающий синий, ледяной серый и мерцающий зелёный. Серого цвета выпускается только версия на 64 Гб, а зелёного – только Premium Honor 10 со 128 гигабайтами на борту.

На передней панели устройства расположился экран c 2.5D закруглением по бокам и вырезом (монобровью или чёлкой) сверху, который заняли фронтальная камера, разговорный динамик, датчики и индикатор пропущенных событий. Под дисплеем инженеры разместили немного необычный сканер отпечатков пальцев, который не выступает из корпуса, а находится под стеклом, из-за чего регистрация отпечатка происходит немного медленнее, чем у Huawei P20. Но к скорости разблокировки девайса никаких претензий нет.

На задней панели находится двойной модуль камеры и светодиодная вспышка. На правой грани расположились качелька регулировки громкости и кнопка питания, на левой – слот для двух сим-карт формата nano. Разъёма под SD-карту у Honor 10, к сожалению, нет.

На нижнем торце находятся разъём для наушников, Type-C, разговорный микрофон и основной динамик. На верхнем – дополнительный микрофон и ИК-порт.

Honor 10 очень компактный (71.2×149.6×7.7 мм) и весит 153 грамма. В руках сидит отлично и ощущается, как топовый аппарат премиум класса. Качество сборки на пять с плюсом. Из минусов можно отметить только то, что смартфон очень сильно и легко загрязняется.

Дисплей

Девайс оснащён LTPS дисплеем размером 5.84 дюйма с соотношением сторон 19:9. Разрешение составляет 2280х1080 точек, а плотность пикселей – 432 PPI. Поддерживается до 10 одновременных касаний.

Углы обзора отличные, цвета естественные и не искажаются. Но если вдруг не нравится, то в настройках можно откалибровать цветовую температуру по кругу RGB. Максимальной яркости совсем чуть-чуть не хватает под лучами дневного солнечного света.

Производительность

В устройстве установлен топовый чипсет от Huawei в виде 8-ядерного процессора HiSilicon Kirin 970 (4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц), видеоускорителя Mali-G72 MP12 и 4 гигабайтов оперативной памяти.

На практике Honor 10 демонстрирует отличные результаты, как в играх, так и в синтетических тестах. Все самые тяжёлые игры идут на максимальных настройках, но при длительных игровых сессиях смартфон ощутимо греется и начинает немного понижать частоту процессора, что не критично, но всё же сказывается на количестве кадров в секунду. Например, в World of Tanks Blitz после трёх боёв FPS с 58 падает до 40-45.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 60 FPS на сверхвысоких графических настройках. PUBG mobile Высокие графические настройки. World of Tanks Blitz Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (40-58 FPS). Asphalt 8 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat 5 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Asphalt Экстрим: По бездорожью Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Real Racing 3 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Trial Xtreme 4 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Into the Dead 2 Максимальные графические настройки с небольшими подёргиваниями при длительной игровой сессии. Subway Surfers Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat: Versus Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. CSR Racing 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.

Интерфейс и коммуникации

Honor 10 работает под управлением Android 8.1 Oreo в самой актуальной на данный момент оболочке EMUI 8.1. Все фишки флагманов от Huawei в виде скрываемой моноброви, многооконного режима, настраиваемой системной навигации и быстрой разблокировки по чертам лица здесь присутствуют.

Благодаря встроенному ИК-порту появилась функция «Виртуальный пульт» для удобного управления телевизором, домашним кинотеатром и т.п.

NFC в устройстве есть и функция оплаты покупок касанием тоже на месте.

Со связью и навигацией у Honor 10 всё в полном порядке. Аппарат поддерживает все три Российских диапазона LTE FDD (Band 3, 7, 20), Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou. Место положения определяется быстро и точно.

Камеры

В смартфоне установлена двойная камера 24МП + 16 МП с фокусным расстоянием 26 мм, фазовой фокусировкой и диафрагмой f/1.8. Оптическая стабилизация и зум, к сожалению, отсутствуют. Зато есть искусственный интеллект, который подбирает наиболее подходящие настройки для той или иной сцены.

На практике по качеству снимков Honor 10 уступает более дорогому Huawei P20 совсем немного. Это проявляется в чуть большем количестве шумов при плохом освещении. Но всё равно кадры даже в ночное время получаются отличными.

Фронтальный модуль имеет разрешение 24 МП и апертуру f/2.0. Селфи выходят качественные и с хорошим балансом белого.

В приложении камеры есть забавный режим AR, который накладывает на ваше лицо различные маски, а также может менять фон и всячески дополнять реальность компьютерной графикой. Остальные режимы такие же, как и в P20.

Тест на шумы на различных значениях ISO:

1 of 9

Примеры фотографий:

HDR Автоматический режим с ИИ Автоматический режим без ИИ Фронтальная камера Режим дополненной реальности Автоматический режим без ИИ Автоматический режим с ИИ Автоматический режим с ИИ Автоматический режим с ИИ Автоматический режим без ИИ Режим широкой диафрагмы

Honor 10 способен записывать видео с разрешением 4k, Full HD+ 30 FPS и Full HD c 60 кадрами/секунду. Качество очень хорошее, к автофокусу особых претензий нет. Электронная стабилизация изображения работает только при съёмке Full HD 30 FPS и более низком качестве.

Примеры видео:

Мультимедиа

Стерео в смартфоне ожидаемо нет, но звук основного динамика, как и в случае с Huawei P20, всё равно радует объёмом и чистотой даже на максимальном уровне громкости.

FM-радио в девайсе нет, но зато есть фирменный плеер с 10-полосным эквалайзером и настройками под разные типы наушников.

Разъём miniJack 3.5 мм в Honor 10 остался нетронутым и за это жирный плюс. Также смартфоном поддерживаются все самые современные протоколы передачи беспроводного звука, поэтому слушать музыку, что в беспроводной, что в простой гарнитуре – одно удовольствие.

Разговорный динамик традиционно для Huawei может похвастаться высоким качеством и хорошей громкостью, а микрофон грамотным подавлением посторонних шумов.

Автономность

Honor 10 поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки «Super Сharge», благодаря которой аккумулятор ёмкостью 3400 мА⋅ч заряжается на 50% за 25 минут и на 100% за 80. Показатели автономности такие же, как и у Huawei P20, то есть смартфон при активном использовании проживёт с раннего утра до вечера.

Цена

На момент написания обзора стоимость Honor 10 в фирменном интернет-магазине Huawei составляет 26 990 рублей за простую версию на 64 Гб и 29900 за Premium с 128 гигабайтами встроенной памяти.