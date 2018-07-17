Начиная с 17 июля во многих районах города начнутся долговременные отключения горячей воды. Это связано с проведением плановых работ на сетях. За то время, пока у жителей не будет горячей воды, работники теплового хозяйства в остановленных котельных поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проведут ревизию всей электрической части и при необходимости заменят вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей. «Концессиям теплоснабжения» часто задают вопрос, можно ли обойтись без отключений горячей воды? К сожалению, нет. Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы. Обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена до трех недель. График отключения горячей воды на июль можно просмотреть ниже.
С 17 по 30 июля
- ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
- ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
- ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
- ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Детские сады: №321, 389
- Медицинские учреждения: поликлиники №1 (включая детскую поликлинику), 17; клиническая больница №4
- Образовательные учреждения: школа №4, Волгоградский мужской педагогический лицей
С 16 по 29 июля
- ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
- ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
- ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
- ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- ул. Вершинина 5, 7, 24
- ул. Высокая, 18а, 18б
- ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
- ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
- ул. Лермонтова, 30
- ул. Нестерова, 16, 16А
- ул. Новоремесленная, 13
- ул. Правды, 2, 4
- ул. Промышленная, 10
- ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
- Детские сады: №345, 373, 357, 386
- Образовательные учреждения: школы №5, 49, 92
- Медицинские учреждения: областной геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3, областная детская клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер №4, детская поликлиника №1, женская консультация клинической больницы №5
С 16 по 21 июля
- пер. Аэропортовский, 2, 6, 8
- ул. Еременко, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- ул. Таращанцев, 27, 34, 56
- ул. Штеменко, 2, 6а, 10а,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
- ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42
- ул. К. Цеткин, 5, 7
- Детские сады: №№128,253, 283, школы-сады №№5, 7
- Учреждения образования: лицей №2, гимназии №№ 12, 14
С 17 по 30 июля
- ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
- ул. Таращанцев, 55, 61, 63
- ул. Титова, 20А
- Детские сады: №59, 60, 291
- Школа №98
- Стоматологическая поликлиника №6
С 10 по 23 июля
- ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
- ул. Римского-Корсакова, 8
- ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16
- Детские сады: №355
- Медучреждения: поликлиника №30
С 04 по 06 июля, с 31 июля по 01 августа
- Медицинские учреждения: больница скорой медицинской помощи №25, областной клинический онкологический диспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ветеранов войн, поликлиника №28
С 10 по 23 июля
- ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
- ул. Римского-Корсакова, 8
- ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16
- Детский сад №355
- Поликлиника №30
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 17 по 30 июля
- ул. Новороссийская 43
- ул. Чапаева 8, 10, 18
- Детские сады: №155, 307
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 17 по 30 июля
- ул. Буханцева, 20, 22
- ул. Воркутинская, 3
- ул. Липецкая, 3, 3а
С 17 июля по 06 августа
- ул. Баррикадная, 19, 19А
- ул. Бобруйская, 1, 1а
- ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
- ул. Гомельская, 1
- ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
- ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
- ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- ул. Иркутская, 8
- ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
- ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
- ул. Канунникова, 9
- ул. КИМ, 18
- ул. Клинская, 33, 34, 35
- ул. Ковровская, 4
- ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37
- ул. Краснослободская, 17, 19
- ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
- ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А
- ул. Липецкая, 5, 7
- ул. Моздокская, 3, 5, 7
- ул. Новоузенская, 10а
- ул. Огарёва, 1, 2, 7
- ул. Пугачевская 5г, 5д
- ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
- ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
- ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
- Детские сады: №19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351
- Образовательные учреждения: школы №77, 48, 21; гимназии №4, 5; школа-интернат (ул. Циолковского, 38), детско-юношеская спортивная школа №1, МУК «Юность», Детско-юношеский центр (ул. Баррикадная, 19)
- Медицинские учреждения: поликлиники №4, 6; детская клиническая больница №8, областная клиническая больница №3, детская поликлиника №6, стоматологическая поликлиника №9.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 17 по 30 июля
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
- ул. Балакирева, 2
- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
- ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Запорожская, 3
- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
- ул. Комарова 75, 79
- ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
- ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
- ул. Мариупольская, 10, 12, 14
- ул. Новосибирская, 66
- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
- ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
- пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
- ул. Шауляйская, 4а, 2а
- Детские сады: №44, 160, 180, 212, 229, 244, 348
- Образовательные учреждения: школы №54, 111; детская школа искусств №8, центр детского технического творчества
- Медицинские учреждения: клиническая больница №7, детская поликлиника №31
- Прочие потребители: общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28)
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 10 по 23 июля
- ул. Кирова, 74, 86а
- ул. Тополёвая, 9
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 12 по 25 июля
- б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
- пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
- ул. Доценко, 35а
- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
- ул. Тельмана, 14, 19
- Детские сады: №332, 352, 361, 374, 343, 370, 381
- Медицинские учреждения: детская поликлиника №26, больницы №15, 22, роддом №4
- Образовательные учреждения: школы №62, 65, 75, 120, гимназии №2, 6, 7