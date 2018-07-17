Начиная с 17 июля во многих районах города начнутся долговременные отключения горячей воды. Это связано с проведением плановых работ на сетях. За то время, пока у жителей не будет горячей воды, работники теплового хозяйства в остановленных котельных поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проведут ревизию всей электрической части и при необходимости заменят вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей. «Концессиям теплоснабжения» часто задают вопрос, можно ли обойтись без отключений горячей воды? К сожалению, нет. Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы. Обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена до трех недель. График отключения горячей воды на июль можно просмотреть ниже.

С 17 по 30 июля ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Детские сады: №321, 389

Медицинские учреждения: поликлиники №1 (включая детскую поликлинику), 17; клиническая больница №4

Образовательные учреждения: школа №4, Волгоградский мужской педагогический лицей КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН С 16 по 29 июля ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16А

ул. Новоремесленная, 13

ул. Правды, 2, 4

ул. Промышленная, 10

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

Детские сады: №345, 373, 357, 386

Образовательные учреждения: школы №5, 49, 92

Медицинские учреждения: областной геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3, областная детская клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер №4, детская поликлиника №1, женская консультация клинической больницы №5 С 16 по 21 июля пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Еременко, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

ул. Таращанцев, 27, 34, 56

ул. Штеменко, 2, 6а, 10а,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42

ул. К. Цеткин, 5, 7

Детские сады: №№128,253, 283, школы-сады №№5, 7

Учреждения образования: лицей №2, гимназии №№ 12, 14 С 17 по 30 июля ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ул. Титова, 20А

Детские сады: №59, 60, 291

Школа №98

Стоматологическая поликлиника №6 ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН С 10 по 23 июля ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

ул. Римского-Корсакова, 8

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Детские сады: №355

Медучреждения: поликлиника №30 С 04 по 06 июля, с 31 июля по 01 августа Медицинские учреждения: больница скорой медицинской помощи №25, областной клинический онкологический диспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ветеранов войн, поликлиника №28 С 10 по 23 июля ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

ул. Римского-Корсакова, 8

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Детский сад №355

Поликлиника №30 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН С 17 по 30 июля ул. Новороссийская 43

ул. Чапаева 8, 10, 18

Детские сады: №155, 307 ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН С 17 по 30 июля ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3

ул. Липецкая, 3, 3а С 17 июля по 06 августа ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

ул. Гомельская, 1

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Иркутская, 8

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Канунникова, 9

ул. КИМ, 18

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Ковровская, 4

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Огарёва, 1, 2, 7

ул. Пугачевская 5г, 5д

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

Детские сады: №19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351

Образовательные учреждения: школы №77, 48, 21; гимназии №4, 5; школа-интернат (ул. Циолковского, 38), детско-юношеская спортивная школа №1, МУК «Юность», Детско-юношеский центр (ул. Баррикадная, 19)

Медицинские учреждения: поликлиники №4, 6; детская клиническая больница №8, областная клиническая больница №3, детская поликлиника №6, стоматологическая поликлиника №9. СОВЕТСКИЙ РАЙОН С 17 по 30 июля ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Балакирева, 2

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Запорожская, 3

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Комарова 75, 79

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Новосибирская, 66

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15

ул. Шауляйская, 4а, 2а

Детские сады: №44, 160, 180, 212, 229, 244, 348

Образовательные учреждения: школы №54, 111; детская школа искусств №8, центр детского технического творчества

Медицинские учреждения: клиническая больница №7, детская поликлиника №31

Прочие потребители: общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28) КИРОВСКИЙ РАЙОН С 10 по 23 июля ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН С 12 по 25 июля б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

ул. Доценко, 35а

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Тельмана, 14, 19

Детские сады: №332, 352, 361, 374, 343, 370, 381

Медицинские учреждения: детская поликлиника №26, больницы №15, 22, роддом №4

Образовательные учреждения: школы №62, 65, 75, 120, гимназии №2, 6, 7