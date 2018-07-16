Вот и завершился Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™. Во время ЧМ-2018 было немало мероприятий, в организации и проведении которых помогали городские волонтеры. За активное участие в проведении Чемпионата мира волонтеры получили благодарственные письма. Награждение состоялось 15 июля в день завершения работы Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде, на центральной набережной города.

На протяжении месяца городские волонтеры оказывали помощь гостям и жителям Волгограда. Добровольцы дежурили на остановках общественного транспорта, территории аэропорта и вокзала, осуществляли информационную поддержку, создавали праздничную атмосферу в дни проведения матчей, рассказывали о достопримечательностях региона гостям из других стран и городов, волонтеры-медики следили за хорошим самочувствием болельщиков, помогали представителям маломобильных групп населения, также волонтеры оказывали помощь в городском пресс-центре, оказали помощь по навигации потоков болельщиков на территории «Последней мили», прилегающей к стадиону «Волгоград Арена», а также на Фестивале болельщиков FIFA.

Подготовка кандидатов в городские волонтеры началась задолго до ЧМ-2018, первые добровольцы зарегистрировались в ряды волонтеров в 2016 году. Чтобы стать частью дружной команды городских волонтеров, кандидаты прошли собеседования, тестирования и многоступенчатый процесс обучения и тренингов. Важным этапом подготовки для ребят стали тестовые матчи на «Волгоград Арена», тогда кандидаты в городские волонтеры смогли на практике применить все навыки, полученные в рамках тренингов и семинаров.

Всего в рамках подготовки региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, региональным волонтерским центром были подготовлены 1540 городских волонтеров. Все они отлично справились со стоящими перед ними задачами, чтобы отметить значимость их помощи в заключительный день проведения ЧМ-2018 председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина со сцены Фестиваля болельщиков FIFA поблагодарила волонтеров за помощь.