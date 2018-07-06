Редакция «Живого Волгограда» продолжает рубрику сравнения цен! В июне мы снова посетили 8 сетевых магазинов, чтобы познакомить читателей с ценами на свежие фрукты и овощи. Вы узнаете, где можно купить подешевле нужные вам продукты. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 14 позиций.