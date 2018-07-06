Редакция «Живого Волгограда» продолжает рубрику сравнения цен! В июне мы снова посетили 8 сетевых магазинов, чтобы познакомить читателей с ценами на свежие фрукты и овощи. Вы узнаете, где можно купить подешевле нужные вам продукты. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 14 позиций.
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета действовали акции на бананы, апельсины, морковь, лук и картофель. Цены в таблице указаны с учетом акции.
В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания.
На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала акция на лимоны. Цены в таблице указаны с учетом скидки.
Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы на нашли на прилавке грейпфруты.
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, ценник на лотке с киви отсутствовал.
Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните».
В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.
Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Все цены заканчиваются на 90 копеек. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов, мы не обнаружили на прилавке репчатый лук на развес и киви.
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Фрукты
Груши
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятерочке».
Яблоки
Дешевле «Магните», дороже в «Ленте».
Грейпфруты
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.
Апельсины
Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке».
Лимоны
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Пятерочке», «Ашане».
Бананы
Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», «Магните», дороже в «СуперМАНе».
Киви
Дешевле в «Магните», дороже в «Ленте». «Покупочка» и «Перекресток» в сравнении не участвовали.
Овощи
Морковь
Дешевле в «Ленте», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе».
Лук
Дешевле в «Ашане», дороже в «СуперМАНе». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Капуста
Дешевле в «Радеже», дороже в «Перекрестке», «Пятерочке».
Томаты
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
Огурцы
Дешевле в «Ашане», дороже в «Пятерочке».
Картофель
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Ашане».
Свекла
Дешевле в «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 29.06.2018