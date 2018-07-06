Введение

Редакция «Живого Волгограда» продолжает рубрику сравнения цен! В июне мы снова посетили 8 сетевых магазинов, чтобы познакомить читателей с ценами на свежие фрукты и овощи. Вы узнаете, где можно купить подешевле нужные вам продукты. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 14 позиций.

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Лента

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета действовали акции на бананы, апельсины, морковь, лук и картофель. Цены в таблице указаны с учетом акции.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Ашан

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Пятерочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала акция на лимоны. Цены в таблице указаны с учетом скидки.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Радеж

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы на нашли на прилавке грейпфруты.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Покупочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, ценник на лотке с киви отсутствовал.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Магнит

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните».

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

СуперМАН

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Перекресток

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Все цены заканчиваются на 90 копеек. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов, мы не обнаружили на прилавке репчатый лук на развес и киви.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июня Featured Общество

Так где же дешевле?

Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.

Фрукты

Груши

Груши

Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятерочке».

Яблоки

Яблоки

Дешевле «Магните», дороже в «Ленте».

Грейпфруты

Грейпфруты

Дешевле в «Перекрестке», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.

Апельсины

Апельсины

Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке».

Лимоны

Лимоны

Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Пятерочке», «Ашане».

Бананы

Бананы

Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», «Магните», дороже в «СуперМАНе».

Киви

Киви

Дешевле в «Магните», дороже в «Ленте». «Покупочка» и «Перекресток» в сравнении не участвовали.

Овощи

Морковь

Морковь

Дешевле в «Ленте», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе».

Лук

Лук

Дешевле в «Ашане», дороже в «СуперМАНе». «Перекресток» в сравнении не участвовал.

Капуста

Капуста

Дешевле в «Радеже», дороже в «Перекрестке», «Пятерочке».

Томаты

Томаты

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».

Огурцы

Огурцы

Дешевле в «Ашане», дороже в «Пятерочке».

Картофель

Картофель

Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Ашане».

Свекла

Свекла

Дешевле в «Ашане», дороже в «Перекрестке».

Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.

Замер цен произведен 29.06.2018


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