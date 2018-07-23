Первый матч на «Волгоград Арена» после Чемпионата мира состоялся вопреки расхожим мнениям о том, что стадион смыло дождём и что после мундиаля его попросту закроют из-за дорогой аренды! Несмотря на, то что подступы к объекту действительно изрядно подтопило ко второму тайму арена была полна любителями футбола и теми, кто попросту добрался до стадиона, чтобы посмотреть на него изнутри, к счастью, заветный билетик можно было приобрести даже за смешные 100 рублей.

Матч «Ротор Волгоград» — Луч-Энергия (Владивосток) собрал на «арене» порядка 30 тысяч болельщиков пара сотен из них — городские волонтеры, билеты достались ребятам бесплатно за работу вовремя мундиаля на объектах городской инфраструктуры. Забита была и фанка — неистовые фанаты Ротора скандировали, пускали волну, а на середине матча, вообще, оголили торс.

Катали ребята так себе, но все же лучше Луча, результат матча 1:0 в пользу бело-голубых. Впереди Ротор ждёт встреча с Сочинской командой, матч состоится 4 августа, ждём и покупаем билеты.

Всего же Ротор сыграет 11 игр на полюбившимся, всем волгоградцам, стадионе. Дальше — полная неизвестность, однако, очереди в кассу, которые не исчезли даже после завершения первого тайма, все же внушают веру, в то что лучшие футбольные баталии на Волгоградской земле ещё впереди.