В компании Fly решили поэкспериментировать и выпустили в свет свой первый компактный смартфон с соотношением экрана 18:9. При этом его стоимость на момент обзора составляет всего каких-то 4 тысячи рублей. Что же вы получаете за такие деньги и удался ли эксперимент производителю? На эти вопросы ответим в подробном обзоре на Fly Life Compact.

Комплектация

В классической для Fly сине-белой картонной коробке упакован максимально скромный комплект:

смартфон

съёмный аккумулятор

зарядное устройство с кабелем USB

инструкция

гарантийный талон и вкладыш сертификации.

Технические характеристики устройства:

Цвет: тёмно-синий, шампань и красный Материалы корпуса: пластик Экран: TN матрица, 4.95 дюйм., 960×480, 217 PPI, 18:9, Процессор: Spreadtrum SC7731, 1200 МГц, 4 ядра Видеопроцессор Mali-400 MP2 Оперативная память: 1 Гб Объем встроенной памяти: 8 ГБ Поддержка карт памяти: объемом до 32 ГБ Основная камера: 5 МП, вспышка, фиксированный фокус Фронтальная камера: 0,3 МП, фиксированный фокус Сети: GSM 900/1800/1900, 3G Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 2.1, micro-USB, 3.5 мм Навигация: GPS Датчики: датчик положения Ёмкость аккумулятора: Li-lon 1900 мА⋅ч Вес: 155 г Габариты (ШxВxТ): 66.3x141x9.4 мм Кол-во SIM-карт: 2 micro-SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat + Yandex Launcher

Дизайн и эргономика

Fly Life Compact — действительно компактный, но при этом достаточно увесистый аппарат. Его пластиковый корпус с минималистичным дизайном не скользит и отлично сидит в руке.

Устройство представлено в трёх цветовых вариантах: тёмно-синий, шампань и красный. Последнее цветовое решение наиболее привлекательно, и при взгляде на устройство такого цвета возникают приятные ассоциации с ярко-красными нежно пахнущими розами.

Переднюю панель занимает вытянутый дисплей с приличными рамками по бокам, над которым расположился разговорный динамик и фронтальная камера с маленькой вспышкой.

На оборотной стороне устройства, на крышке, находятся основная камера, вспышка, главный динамик и логотип производителя. Под ней расположились слоты под карту памяти и две micro-SIM.

Правую грань смартфона заняли клавиша регулировки громкости и кнопка питания. На нижней расположился микрофон. А на верхней — разъём для наушников и вход для micro-USB.

Смартфон отлично собран. Съёмная крышка плотно прилегает к пластиковому корпусу, который при сильном сжатии не издаёт ни малейшего звука.

Дисплей

Life Compact получил дисплей с соотношением сторон 18:9 и физическим размером 4.95 дюйма. На этом хорошие свойства экрана заканчиваются, потому что разрешение составляет 960×480, плотность писклей – 217 точек на дюйм, а TN матрица демонстрирует просто ужасные углы обзора и яркость.

Количество датчиков в устройстве сведено к одному (датчик положения), поэтому об адаптивной регулировки яркости стоит забыть.

Настройки цветопередачи экрана ожидаемо отсутствуют. Отзывчивость дисплея плохая, поддерживается только два одновременных касания.

Интерфейс

Интерфейс, как мы знаем, – больная тема Fly. В этот раз устройство получило Android 7.0 Nougat с немного переработанной оболочкой Yandex Launcher. И несмотря на присутствие большого количества рекламных приложений и слабую начинку, о которой мы поговорим немного позже, интерфейс работает медленно, но уже неплохо. Что, если сравнивать с предыдущими смартфонами компании, является некоторым прогрессом.

Мультимедиа

Аппарат может выдавать хоть сколько-то приемлемое звучание только в наушниках. Через динамик слушать что-либо невозможно.

В устройстве присутствует FM-радио. Встроенный аудиоплеер воспроизводит следующее форматы аудио: AMR, AWB, AAC, M4A, MID, WAV, MP3, FLAC, IMY, MIDI, видеоплеер: WebM, AVI, MP4, 3GP, MKV

Производительность

Работа интерфейса приемлема, но в остальном начинка в виде процессора Spreadtrum SC7731 с четырьмя ядрами по 1200 МГц, видеоускорителем Mali-400 MP2 и 1 гигабайтом оперативной памяти показывает себя очень плохо. Тормозят даже 2D развлечения, а о 3D и говорить не стоит.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Устройство имеет 8 ГБ встроенной памяти и обладает возможностью расширения памяти при помощи карты памяти объёмом до 32 ГБ.

Камеры

Фронтальная камера с разрешением 0,3 МП, фиксированным фокусом и небольшой вспышкой в смартфоне скорее для галочки, так как качество никуда не годится даже для видеозвонков.

Пятимегапиксельный модуль основной камеры с фиксированным фокусом вполне сгодится для самых простых рабочих задач.

Примеры фото день/ночь:

HDR HDR Фронтальная камера

Fly Life Compact также пишет видео с разрешением 1280×720 и частотой 30 кадров в секунду. Качество записи не требует комментариев. Посмотрев примеры, вы сами всё поймёте.

Примеры видео день/ночь:

Автономность

За автономность отвечает съёмный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1900 мА⋅ч, исходя из чего рассчитывать на долгое время работы смартфона не приходится. При воспроизведении видео оно составляет чуть больше трёх часов. При активной работе в интернете – 2,5 часа. В целом, при умеренном использовании заряда батареи хватает на сутки, при активном – на несколько часов.