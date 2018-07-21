Казаки и ляхи, колдуны и ведьмы, новые герои и финальные разгадки. Александр Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег Меньшиков в роли неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на большие экраны в фильме «Гоголь. Страшная месть» уже в конце этого лета.

Официальный трейлер «Страшной мести» первыми смогли увидеть фанаты «Гоголя», которые своими руками – лайками и комментариями — откопали его во время интерактивной трансляции в группе фильма ВКонтакте. На откапывание пользователям соцсети было отведено 14 часов. Каждый лайк и комментарий приближал зрителей к премьере, и общими усилиями поклонники фильма справились за три часа. В акции одновременно участвовало более 2 тысяч человек, а всего охват составил более 150 тысяч пользователей, которые оставили под трансляцией свыше 26 тысяч комментариев.

Третья и заключительная часть «Гоголь. Страшная месть» стартует в кинопрокате с 30 августа. Если вы еще не видели трейлер, то мы представляем его вашему вниманию прямо сейчас!