С 1 августа два автобусных маршрута будут продлены. По запросам жителей Дзержинского и Красноармейского районов автобусы 79 и 98 будут ходить по удлиненным маршрутам.

​В Красноармейском районе по просьбам жителей отдаленного от Второй продольной магистрали поселка им. Сакко и Ванцетти была скорректирована схема движения автобуса № 79 «Татьянка-2»- «Дома Речников». Со следующего месяца общественный транспорт после остановки «Куйбышева» отправится в сторону частного сектора до новой конечной «СХП «Заря». Новое транспортное направление востребовано не только среди жителей, но и сотрудников расположенного на территории поселка детского сада №388. Курсировать по обновленному маршруту будут 12 единиц подвижного состава с интервалом движения 10-18 минут.

Транспортное сообщение также организуют и до жилого комплекса «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе. Для жителей недавно отстроенного микрорайона будет скорректирована и продлена схема движения автобуса № 98 «ТЦ «Комсомолл»- «Речпорт». В первую очередь изменения коснутся участка маршрута в Центральном районе: от конечной остановки автобусы больше не будут делать большой круг через 7-Гвардейскую, а сразу поднимутся на Первую продольную магистраль по улице Комсомольская. В Дзержинском районе после остановки «Качинское училище» транспорт отправится по бульвару «30 лет Победы», повернет на ул. К. Симонова и далее по ул. им. Землячки до конечной «М/р-н «Бейкер Стрит». На продленном маршруте продолжат курсировать 11 автобусов с интервалом движения 12-20 минут.