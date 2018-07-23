Ливни в Волгограде продолжают удивлять жителей города, но самый первый ливень этим летом не только удивил, но и подмыл склоны возле стадиона «Волгоград Арена». После прошедших дождей движение по нулевой продольной было остановлено, в связи с проводимыми работами по восстановлению склонов. Работы ведутся с привлечением крупногабаритной техники. В конце прошлой недели движение по дороге было возобновлено на всем протяжении с ограничением по двум полосам на участке от ул. маршала Крылова до ул.7-й Гвардейской.

​Движение автотранспорта по Нулевой магистрали осуществляется с сужением по двум полосам — это связано с продолжающимися работами дорожно-строительной техники на склонах. Одновременно здесь продолжаются работы по очистке сети ливневой канализации. При необходимости для обеспечения безопасности зоны ограничения движения могут быть снова расширены.