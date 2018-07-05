Обследование, проведенное специалистами Волгоградского регионального ботанического сада, показало, что Дуб-Патриарх, расположенный в Дубовке, чувствует себя значительно лучше.

Напомним, что Дуб-Патриарх имеет статус Памятника живой природы Всероссийского значения и находится под охраной Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации. Начиная с 2015 года, Волгоградским ботаническим садом совместно с инициативной группой из Дубовки во главе с Татьяной Бойко принимаются меры по сохранению дуба-старожила.

На сегодняшний день возраст дерева составляет 234 года, на момент начала обследований и восстановительных работ оно находилось в удручающем состоянии.

Благодаря взятому над Памятником живой природы шефству было проведено террасирование берегового откоса подпорными ступенями из бетонных плит и бутового камня. Ежегодные работы по опиловке усыхающих ветвей, пломбировка дупел цементно-песчаным раствором для предотвращения прогрессирования грибковых заболеваний дали свои результаты. В этом году сотрудники ботанического сада зафиксировали не только общее улучшение состояния дуба, но и образование желудей, чего не наблюдалось за все время наблюдения за дубом.

Желуди будут собраны специалистами ботсада и использованы в работе, которая ведется сегодня в его лаборатории по клонированию дерева-долгожителя.

Напомним, что методы микроклонального размножения были использованы Волгоградским региональным ботаническим садом при реализации проектов по выращиваю саженцев Сирени Победы и Тополя-героя и зарекомендовали себя как успешные и эффективные.