В волгоградском регионе были введены дополнительные ограничительные меры на передвижение большегрузов. Решение о введение дополнительных мер было принято в связи с установившейся жаркой погодой. С 1 июля движение большегрузного транспорта по автомагистралям областного центра возможно только с 22:00 ночи и до 10:00 утра. Соответствующее распоряжение подписано в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда.

Ранее в Волгограде были введены ограничения для транзитного грузового транспорта, теперь запрет распространится на движение всего большегрузного транспорта в дневное время. Это связано с установившейся в Волгограде жаркой погодой. По данным ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», в связи с высокой температурой наружного воздуха в пределах +40 — +41°C в Волгограде объявлено штормовое предупреждение.

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства, на весь период действия ограничительных мер на магистралях будет контролироваться соблюдение водителями грузового автомобильного транспорта установленного режима движения. Дорожные службы будут по-прежнему осуществлять регулярный пролив водой основных автодорог Волгограда.