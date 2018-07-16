Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает системных администраторов и IT-директоров к участию в турнире «Лучший системный администратор 2018 по версии Дом.ru Бизнес».

Онлайн-конкурс пройдет в преддверии профессионального праздника IT-специалистов. Чтобы получить звание «Лучший сисадмин» и один из трех призов (фитнес-трекер, беспроводную клавиатуру, универсальное зарядное устройство), участнику достаточно зарегистрироваться на сайте https://b2b.domru.ru/sysadmin, поделиться информацией в социальных сетях и ответить за наименьшее количество времени на 10 вопросов.

«День системного администратора» – профессиональный праздник всех тех, от кого зависит работа компьютерных систем, кто с легкостью обжимает патч-корд и «поднимает» сети, помогает коллегам с принтером или зависающей программой. «Дом.ru Бизнес» поздравляет всех IT-специалистов с наступающим профессиональным днём, желает грамотных пользователей и приглашает сделать себе подарок, проверив профессиональные знания.

Подробные условия и дополнительная информация по турниру на сайте https://b2b.domru.ru/sysadmin.