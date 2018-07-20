В Волгограде по запросам горожан был продлён автобусный маршрут № 59, который теперь следует от остановки «61-я школа» в Тракторозаводском районе до остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе. Также для удобства жителей микрорайона «Буревестник» в Красноармейском районе организованы спецрейсы автобусов №№ 2 и 77.

Ранее автобусы маршрута №59 доставляли пассажиров только до остановки «Землячки». Теперь маршрут продлен еще на 2 км — до остановки «Технологический колледж».

Помимо этого, для обеспечения дополнительным общественным транспортом жителей микрорайона «Буревестник» в Красноармейском районе Волгограда на 5 остановок стали продолжительнее автобусные маршруты №№2 и 77. По указанным направлениям организованы спецрейсы, которые доставят пассажиров от «Кинотеатр «Юбилейный» до остановок «Колхозный рынок», «Клуб Строителей», «ДК Царицын», «Командира Рудь» и «Депо №3». Утром первые автобусы маршрутов №№2 и 77 от остановки «Депо№3» отправляются в 4.35 и 4.26 соответственно, от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» по увеличенному маршруту транспорт отходит в 23.36 и 0.16. Все спецрейсы обозначены табличками «До остановки «Депо №3».