Жители региона принимают активное участие в выборе названия новому парку, который расположился у подножия Мамаева кургана. Уже сейчас на сайт городской администрации поступило более 250 заявок. Среди пожеланий, присланных жителями города, — парк Россия, парк Встреч, парк Дружбы, Молодежный и другие. Помимо этих названий, волгоградцы предлагают назвать новый парк в честь Чемпионата мира — парк Мундиаля, парк Чемпионов, Футбольный парк. Напомним, свою версию названия парка можно отправить до 6 июля.

В соответствии с поручением губернатора на сайте администрации города организовано голосование, в рамках которого все желающие могут прислать свою версию названия через специальную форму по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/Branches/Smi/ParkQuiz. Отправить свой вариант также возможно по электронной почте: [email protected]

На основе полученных предложений будет сформирован перечень для общегородского голосования. Название, которое выберет большинство волгоградцев и гостей города, присвоят парку.