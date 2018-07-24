Уже совсем скоро у дачников поспеет урожай и некоторые из них будут реализовывать фрукты и овощи на рынках города. Чтобы дачники смогли реализовать свой урожай им будут предоставляться места на льготных условиях по предъявлению книжки садовода. Точки для реализации плодоовощной продукции с дачных участков соответствуют всем необходимым условиям, качество товара контролируют сотрудники ветсанлабораторий. На рынках и ярмарках Волгограда от 10 до 15 процентов торговых мест предоставляются для реализации ягод, фруктов и овощей, выращенных дачниками. При этом к концу лета с появлением продукции нового урожая количество мест для владельцев дачных участков на рынках города увеличится.

Так, например, рядом с торговым комплексом «СМАЛС» на ул. Казахской в Советском районе Волгограда с прошлого сезона начала работу универсальная ярмарка, где большая часть торговых мест отведена для дачников и владельцев личных подсобных хозяйств на льготных условиях.

Как заявил представитель организатора ярмарки Артем Гаранин: «В августе, ориентируясь на спрос наших покупателей, мы планируем организовать на территории ярмарочного комплекса дополнительные места для дачников. Владельцы «шести соток», как и другие наши продавцы, имеют возможность торговать на благоустроенной площадке с твердым покрытием, оборудованной санузлами, местами для сбора отходов, здесь имеются также контрольные весы и аптечки. Места для дачников предоставляются безвозмездно с символической платой, в том числе за услуги ветлаборатории».

Ветеринарная лаборатория ежедневно осуществляет контроль за качеством всей реализуемой продукции. Это позволят волгоградцам быть уверенными в ее безопасности. В то же время товары, приобретенные вне специально отведенных для этого мест, на так называемых стихийных рынках, могут представлять угрозу для здоровья – ведь эту продукцию органы ветконтроля не проверяют. Кроме того, на такое соседство нередко жалуются жители близлежащих домов – торгующие не убирают за собой освободившуюся тару и другой мусор.

Для товаропроизводителей, желающих реализовывать свою продукцию на территории Волгограда, предусмотрено достаточное количество торговых мест на городских рынках. Так, например, Советский район занимает лидирующие позиции по количеству ярмарок: приобрести свежую продукцию от волгоградских производителей, в том числе дачников и владельцев личных подсобных хозяйств горожане могут на шести универсальных и сельскохозяйственных ярмарках.

Специально оборудованные торговые точки для дачников в ближайшее время появятся и на Центральном рынке. Специальные торговые места будут оборудованы во внутреннем дворике рынка. Владельцам дачных участков и личных подсобных хозяйств места предоставят на льготных условиях.

В настоящее время на территории Волгограда работают 8 рынков и 23 торговых комплекса рыночного типа, а также 16 сельскохозяйственных и универсальных ярмарок. Новые ярмарки отвечают всем современным требованиям. Обязательным является предоставление торговых мест для местных товаропроизводителей и дачников. С начала текущего года увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок – теперь он длится с 1 апреля по 30 ноября и не три дня в неделю, а ежедневно. Срок действия договора на их организацию вместо 12 месяцев теперь составляет три года.