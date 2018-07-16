День металлурга в Волгограде отметили игрой в футбол

В здоровом теле — здоровый дух. В этом году сотрудники РУСАЛа отпраздновали День металлурга на манеже Волгоградской академии физической культуры. В этот жаркий субботний день всем пришедшим на входе выдавали мороженое и бутылочки воды, а также лотерейные билеты, по которым можно было выиграть футболки с логотипом РУСАЛа, футбольные мячи и главный приз — официальный мяч ЧМ-2018.

На самом манеже детей ожидали различные интерактивные зоны: несколько зон аквагрима, мини-футбольная площадка, где дети пытались забить гол в ворота Акинфееву, и батуты, которые пользовались большим спросом у юных посетителей. Также проводился конкурс по дартсу, к услугам горожан были представлены боксерская груша и фотозона на фоне Криштиану Роналду и Льва Яшина. Организаторы хорошо постарались, чтобы на таком большом пространстве было чем заняться как детям, так и их родителям. Для взрослых организаторы подготовили матч по сумоболу. Увлекательный матч среди любителей футбола «с нагрузкой» дирекции по порошковому бизнесу и технической дирекция ВгАЗа закончился вничью со счетом 0:0.

Но это еще не все. Все ждали, когда начнется футбольное противостояние между командами дирекции электролизного производства и дирекцией анодного производства. Первый тайм матча был очень живым и динамичным, команда анодного производства забивала один год за другим в ворота противников. В перерыве футболисты переводили дух и копили силы для последнего тайма, а зрители наблюдали за выступлением акробатов. Второй тайм был намного спокойнее, хотя под конец футболисты вновь вошли в раж и показали нам, что такое захватывающий футбол. В итоге победила команда анодного производства с разгромным счетом 5:2. Всех футболистов наградили почетными грамотами и медалями, а команда дирекции анодного производства получила заветный кубок победителя.

После такого напряженного матча все перевели дух и посмотрели зажигательное шоу от спортивного клуба черлидеров «Прима», а затем приготовились к розыгрышу лотереи, где главным призом был официальный мяч ЧМ-2018. Его выиграла никогда ранее не побеждавшая в конкурсах жительница Волгограда:

Я никогда не выигрывала в подобных розыгрышах. На праздник я пришла вместо мужа, который сегодня на работе. И пришла очень удачно! Мяч я отдам своему сыну, который любит играть в футбол.

Также все присутствующие приняли участие в фотоконкурсе «Самый яркий болельщик», где нужно было придумать себе яркий образ, сфотографироваться и выложить в Instagram или Vkontakte с хештегами #высшаялигарусала и #алюминиеваябутса #русалволгоград.