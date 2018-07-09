В Волгограде продолжается реконструкция Центрального рынка, но уже сейчас территорию рынка практически не узнать. От того, что было, не осталось и следа (ну почти). В рамках первого этапа реконструкции был обновлен мясной корпус, а сейчас готовится к открытию отдел с товарами непродовольственной группы — он разместится в корпусе рынка с выходом на улицу Советскую.

Реконструкция рынка началась сразу после того, как имущество вернулось под управление города в 2017 году. К этому моменту уже обновлены помещения комплекса, входная группа со стороны улицы Советской. Преобразился и внутренний дворик: взамен старого асфальтового покрытия уложена тротуарная плитка, капитально отремонтированы 19 уличных торговых рядов, установлены скамейки и урны.

В обновленном мясном корпусе свою продукцию уже представляют 50 предпринимателей, большинство из которых — местные фермеры. На первом этаже завершается монтаж и обустройство торговых точек, выполненных в едином стиле. В планах — открытие на территории рынка и фуд-корта.

Напомним, что на время ЧМ-2018 на территории Центрального рынка организована ярмарка региональных товаропроизводителей и мастеров народных художественных промыслов и ремесел.