В этот раз у нас на обзоре ещё один бюджетник от российского бренда BQ, а именно — BQ 5005L Intense. По многим характеристикам он очень похож на не убиваемый BQ-5003L Shark Pro, который мы тестировали неделю назад. Но есть и кардинальные отличия как в хорошую, так и в плохую стороны.
Комплектация
Смартфон уложен в довольно компактную двухслойную картонную упаковку с изображением смартфона на лицевой стороне и небольшой таблицей технических характеристик на обратной.
В комплект поставки помимо аппарата входят аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики устройства:
|Цвет:
|чёрный, серый и золотой
|Материалы корпуса:
|Пластик и стекло
|Защита от воды и пыли:
|нет
|Сканер отпечатков пальцев:
|есть
|Экран:
|IPS, 1280×720, 16:9, 5 дюймов, 294 PPI
|Процессор:
|MediaTek MT6737, 4 ядра 1300 МГц
|Видеопроцессор
|Mali-T720 MP2
|Оперативная память:
|16 Гб
|Объем встроенной памяти:
|2 Гб
|Слот для карты памяти:
|до 32 Гб
|Основная камера:
|двойная 8/2 МП
|Фронтальная камера:
|5 МП
|Сети:
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
|Интерфейсы:
|Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, micro-USB
|Навигация:
|GPS
|Ёмкость аккумулятора:
|6000 мА⋅ч
|Вес:
|210 г
|Габариты (ШxВxТ):
|73.2×145.4×11.6 мм
|Кол-во SIM-карт:
|две micro-SIM
|Версия операционной системы:
|Android 7.0 Nougat
Дизайн и эргономика
Смартфон поставляется в чёрной, серой и золотой цветовых вариациях. Толстый и довольно тяжёлый корпус выполнен из пластика со шлифовкой, имитирующей металл. В руках девайс сидит неплохо, но к большой толщине определённо нужно привыкать. Если у BQ-5003L Shark Pro массивность корпуса была оправдана защитой смартфона от ударов, то у всё же более компактного, но ощущающегося очень увесистым BQ 5005L Intense оправданием служит реально очень ёмкий аккумулятор. С точки зрения сборки никаких претензий нет.
На задней панели устройства расположились модули основной камеры, светодиодная вспышка, название смартфона, логотип компании, и учитывая стоимость смартфона, очень даже отзывчивый и быстрый сканер отпечатков пальцев.
На фронтальной стороне находится дисплей с внушительными рамками со всех сторон, над которым разместились датчики приближения и освещения, разговорный динамик и камера для селфи. Под экраном расположены три сенсорные кнопки без подсветки, что определённо является устаревшим решением.
На правой грани аппарата по кластической схеме находятся качелька регулировки громкости и кнопка питания. Левая грань пустая.
Нижний торец устройства занимают две решётки основных динамиков. Верхний – разъём для наушников и вход micro-USB.
Под съёмной крышкой можно найти два разъёма под SIM-карты формата micro и один слот под microSD карту памяти объёмом только до 32 Гб.
Интерфейс
Устройство работает под управлением всё того же Android 7.0 Nougat, и ничего нового, кроме кучи предустановленных партнёрских приложений, в интерфейсе нет.
Восьмую версию зелёного робота пока, к сожалению, можно увидеть только в двух девайсах производителя – BQ 6015L Universe и BQ 5707G Next Music.
Дисплей
В BQ 5005L Intense установлен практически такой же IPS дисплей, как и в BQ-5003L Shark Pro, — с разрешением 1280×720, соотношением сторон 16:9 и физическим размером 5 дюймов. Плотность точек составляет 294 PPI.
Отличие лишь в количестве поддерживаемых одновременных касаний – BQ 5005L Intense распознаёт только два, а Shark Pro пять.
Уровень яркости средний. Благодаря датчику освещённости есть адаптивная регулировка. Настройки резкости, насыщенности, контрастности и цветовой температуры экрана тоже на месте.
Производительность
По производительности Intense ничем не отличится от Shark Pro. Начинка абсолютно одинаковая: четырёхъядерный MediaTek MT6737 c тактовой 1300 МГц, видеоускоритель Mali-T720 MP2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Интерфейс функционирует отлично, без всяких тормозов и зависаний. С простенькими и многими средними по тяжести развлечениями смартфон справляется. Но на то, что аппарат обеспечит стабильный FPS в World of Warships Blitz и других подобных играх хотя бы на средних настройках, разумеется, рассчитывать не стоит.
Результаты тестирования в бенчмарках:
Звук и мультимедиа
Звучание основного динамика не идеально, но за такую цену радует. Со звуком в наушниках всё тоже хорошо.
Разговорный динамик работает на твёрдую пятёрку.
Встроенные плееры поддерживают все основные форматы аудио и видео. Также есть удобное FM-радио.
Камеры
Двойной модуль 8/2 МП позволяет смартфону делать снимки в портретном режиме. Да, не такие качественные, но всё же это бюджетный смартфон, и наличие функции размытия заднего плана является плюсом. Также есть режимы панорамной съёмки и HDR.
В дневное время основная камера способна делать приемлемые фото, но у того же BQ-5003L Shark Pro снимки выходят более детализированными. В ночное время получить хорошую фотографию при помощи BQ 5005L Intense попросту невозможно.
Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей и способна делать скромные по детализации снимки с большим количеством шумов даже при отличном освещении.
Примеры фотографий день/ночь:
С качеством видеозаписи у BQ 5005L Intense дела обстоят лучше, чем у BQ-5003L Shark Pro. На ночном ролике хотя бы можно что-то разглядеть и понять, что и где происходит.
Примеры видео день/ночь:
Автономность
Главной фишкой смартфона является его литий-ионный несъёмный аккумулятор ёмкостью 6000 мА⋅ч. Смартфон при обычном повседневном использовании способен прожить 2-3 дня. При сверхактивном – сутки.
Функция быстрой зарядки отсутствует, и для полного восстановления заряда понадобится около 4 часов.
Стоимость
На момент обзора цена на смартфон BQ 5005L Intense в официальном интернет-магазине производителя составляет 7 490 рублей.