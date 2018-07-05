В этот раз у нас на обзоре ещё один бюджетник от российского бренда BQ, а именно — BQ 5005L Intense. По многим характеристикам он очень похож на не убиваемый BQ-5003L Shark Pro, который мы тестировали неделю назад. Но есть и кардинальные отличия как в хорошую, так и в плохую стороны.

Комплектация

Смартфон уложен в довольно компактную двухслойную картонную упаковку с изображением смартфона на лицевой стороне и небольшой таблицей технических характеристик на обратной.

В комплект поставки помимо аппарата входят аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики устройства:

Цвет: чёрный, серый и золотой Материалы корпуса: Пластик и стекло Защита от воды и пыли: нет Сканер отпечатков пальцев: есть Экран: IPS, 1280×720, 16:9, 5 дюймов, 294 PPI Процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра 1300 МГц Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Оперативная память: 16 Гб Объем встроенной памяти: 2 Гб Слот для карты памяти: до 32 Гб Основная камера: двойная 8/2 МП Фронтальная камера: 5 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, micro-USB Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 6000 мА⋅ч Вес: 210 г Габариты (ШxВxТ): 73.2×145.4×11.6 мм Кол-во SIM-карт: две micro-SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat

Дизайн и эргономика

Смартфон поставляется в чёрной, серой и золотой цветовых вариациях. Толстый и довольно тяжёлый корпус выполнен из пластика со шлифовкой, имитирующей металл. В руках девайс сидит неплохо, но к большой толщине определённо нужно привыкать. Если у BQ-5003L Shark Pro массивность корпуса была оправдана защитой смартфона от ударов, то у всё же более компактного, но ощущающегося очень увесистым BQ 5005L Intense оправданием служит реально очень ёмкий аккумулятор. С точки зрения сборки никаких претензий нет.

На задней панели устройства расположились модули основной камеры, светодиодная вспышка, название смартфона, логотип компании, и учитывая стоимость смартфона, очень даже отзывчивый и быстрый сканер отпечатков пальцев.

На фронтальной стороне находится дисплей с внушительными рамками со всех сторон, над которым разместились датчики приближения и освещения, разговорный динамик и камера для селфи. Под экраном расположены три сенсорные кнопки без подсветки, что определённо является устаревшим решением.

На правой грани аппарата по кластической схеме находятся качелька регулировки громкости и кнопка питания. Левая грань пустая.

Нижний торец устройства занимают две решётки основных динамиков. Верхний – разъём для наушников и вход micro-USB.

Под съёмной крышкой можно найти два разъёма под SIM-карты формата micro и один слот под microSD карту памяти объёмом только до 32 Гб.

Интерфейс

Устройство работает под управлением всё того же Android 7.0 Nougat, и ничего нового, кроме кучи предустановленных партнёрских приложений, в интерфейсе нет.

Восьмую версию зелёного робота пока, к сожалению, можно увидеть только в двух девайсах производителя – BQ 6015L Universe и BQ 5707G Next Music.

Дисплей

В BQ 5005L Intense установлен практически такой же IPS дисплей, как и в BQ-5003L Shark Pro, — с разрешением 1280×720, соотношением сторон 16:9 и физическим размером 5 дюймов. Плотность точек составляет 294 PPI.

Отличие лишь в количестве поддерживаемых одновременных касаний – BQ 5005L Intense распознаёт только два, а Shark Pro пять.

Уровень яркости средний. Благодаря датчику освещённости есть адаптивная регулировка. Настройки резкости, насыщенности, контрастности и цветовой температуры экрана тоже на месте.

Производительность

По производительности Intense ничем не отличится от Shark Pro. Начинка абсолютно одинаковая: четырёхъядерный MediaTek MT6737 c тактовой 1300 МГц, видеоускоритель Mali-T720 MP2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Интерфейс функционирует отлично, без всяких тормозов и зависаний. С простенькими и многими средними по тяжести развлечениями смартфон справляется. Но на то, что аппарат обеспечит стабильный FPS в World of Warships Blitz и других подобных играх хотя бы на средних настройках, разумеется, рассчитывать не стоит.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Звук и мультимедиа

Звучание основного динамика не идеально, но за такую цену радует. Со звуком в наушниках всё тоже хорошо.

Разговорный динамик работает на твёрдую пятёрку.

Встроенные плееры поддерживают все основные форматы аудио и видео. Также есть удобное FM-радио.

Камеры

Двойной модуль 8/2 МП позволяет смартфону делать снимки в портретном режиме. Да, не такие качественные, но всё же это бюджетный смартфон, и наличие функции размытия заднего плана является плюсом. Также есть режимы панорамной съёмки и HDR.

В дневное время основная камера способна делать приемлемые фото, но у того же BQ-5003L Shark Pro снимки выходят более детализированными. В ночное время получить хорошую фотографию при помощи BQ 5005L Intense попросту невозможно.

Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей и способна делать скромные по детализации снимки с большим количеством шумов даже при отличном освещении.

Примеры фотографий день/ночь:

Портретный режим Фронтальная камера

С качеством видеозаписи у BQ 5005L Intense дела обстоят лучше, чем у BQ-5003L Shark Pro. На ночном ролике хотя бы можно что-то разглядеть и понять, что и где происходит.

Примеры видео день/ночь:

Автономность

Главной фишкой смартфона является его литий-ионный несъёмный аккумулятор ёмкостью 6000 мА⋅ч. Смартфон при обычном повседневном использовании способен прожить 2-3 дня. При сверхактивном – сутки.

Функция быстрой зарядки отсутствует, и для полного восстановления заряда понадобится около 4 часов.

Стоимость

На момент обзора цена на смартфон BQ 5005L Intense в официальном интернет-магазине производителя составляет 7 490 рублей.