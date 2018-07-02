2 июля вечером во Дворце культуры профсоюзов состоится концерт Волгоградского детского симфонического оркестра, который выступит с большим отчетным концертом. На концерте прозвучат классические произведения и сочинения наших современников, в том числе специально написанные и подаренные Волгоградскому детскому симфоническому оркестру.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в концерте коллектива Волгоградской областной детской филармонии примут участие юные солисты-вокалисты — Лев Гуляев, Екатерина Чижова, солисты-инструменталисты Даниил Грипасов, Алиса Кабесас и Анастасия Овчинникова. Главный дирижёр Волгоградского детского симфонического оркестра — лауреат всероссийского конкурса, главный дирижёр театра «Царицынская опера» Сергей Гринёв.

Начало концерта в 17:30.