Начиная с 29 июля на автодорогах Волгоградской области вводится временное ограничение движения большегрузного автотранспорта. Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такое решение было принято в связи с повышением температуры воздуха выше 32 градусов Цельсия. Согласно прогнозам Гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе в ближайшие дни.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 на следующих трассах:

— Р-22 «Каспий» (включая Подъезд к г. Элиста);

— Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград;

— А-260 Волгоград-Каменск – Шахтинский – границей с Украиной.

Напомним, что на автомобильных дорогах Российской Федерации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств. Такие меры помогут уберечь дороги с асфальтобетонным покрытием от образования дефектов и разрушения.