В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в волгоградских библиотеках и музеях пройдут праздничные меропрития, посвященные этому празднику. Во время мероприятий волгоградцы смогут совершить виртуальное путешествие в старинный город Муром, создать обереговую куклу, принять участие в молодёжном квесте «Формула любви», стать участником поэтической встречи «Вслух о любви».

В выставочном зале Волгоградского музея Машкова 6 июля в 11:00 начнутся музейные посиделки «Петр и Феврония», которые пройдут в интерактивном пространстве «Крупеничкин дом», оформленном в стилистике старинной крестьянской избы. Участницы клуба народной куклы «Крупеничка» познакомят посетителей музейных посиделок с историей жизни и любви муромского князя Петра и крестьянской девушки Февронии, расскажут об удивительном мире крестьянской избы, пригласят в виртуальное путешествие в старинный город Муром. В заключение праздника пройдет мастер-класс по изготовлению обереговой куклы «Неразлучники». «В старину обереговую куклу «Неразлучники» было принято дарить на свадьбу как символ любви, верности и благополучия в семейной жизни, — рассказала руководитель клуба народной куклы «Крупеничка» Валентина Глинкина. — Обереговые куклы «Неразлучники» бывают разных видов, но в их основе — единая «рука», которая соединяет пару в единое целое». Музейные посиделки состоятся по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 38-59-15.

7 июля в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится нон-стоп «История вечной любви». Молодёжный квест «Формула любви» стартует в 10:30 и пройдёт на территории Ворошиловского и Центрального районов г. Волгограда. Участникам предстоит пройти по маршрутам, состоящим из 4 основных и двух промежуточных этапов, и ответить на вопросы увлекательной викторины о любви и разгадать, в чём же заключается «Формула любви». Для того, чтобы стать участником квеста «Формула любви», необходимо до 5 июля записаться в группе библиотеки в соцсети ВКонтакте http://vk.com/vobm_vlg.

В 15:00 праздничный нон-стоп продолжится на Зелёной сцене Комсомольского сада – там состоится встреча «Вслух о любви» в рамках проекта «Вслух» Волгоградской областной библиотеки для молодёжи. Волгоградские поэты и поэтессы Василий Манченко, Юлия Воронина, Дмитрий Нечаев, Анастасия Евсеева, Леся Тутаева, Ринат Азаматов, Ульяна Гайдамакина и другие расскажут о любви, а Наталья Бережнова и Виктория Луканина поддержат стихотворения музыкальными произведениями для дуэта фортепиано и флейты.

Также ко Дню семьи, любви и верности Библиотека для молодёжи подготовила виртуальную книжную выставку «Такая разная любовь», которая познакомит читателей с классическими романами и с лучшими современными произведениями, которым только предстоит стать классикой. Не любовные романы, но романы о любви – такого принципа отбора придерживаются составители. С выставкой можно будет познакомиться на сайте библиотеки в разделе «Виртуальные выставки» http://vobm.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-23 с 7 июля.

Волгоградская областная детская библиотека 8 июля в 14:00 приглашает заглянуть в домашние архивы самых дружных и творческих семей Волгоградской области, узнать секреты семейного счастья и долголетия. В этом году участниками праздника станут лучшие семьи нашего региона – семьи-юбиляры, прошедшие рука об руку не один десяток лет, совсем молодые семьи, недавно вступившие на путь семейной жизни, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Каждой семье будет что рассказать и чем похвалиться – дружные семейные команды сделают презентации под названием «Загляните в семейный альбом», поделятся самыми счастливыми моментами семейной жизни, покажут творческие номера. Будут звучать песни, стихи, рассказаны семейные истории, представлены семейные реликвии и поделки, сделанные своими руками. В празднике примут участие многодетные семьи из Ольховского и Новоаннинского районов, которые свято чтут православные традиции и передают их из поколения в поколение. Они расскажут об истории праздника и традициях связанных с ним.

В праздничной программе также веселый хоровод, мастер-класс по изготовлению символа дня – ромашки, ролевая игра «Дети-родители», советы библиотекаря «Добрая книга – дружная семья» и многое другое.

Отметим, что Волгоградская областная детская библиотека является региональным центром поддержки и развития традиции семейного чтения. Ежегодно более ста семей становятся участниками праздников, фестивалей и представлений. Частыми гостями библиотечных встреч являются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающие «особенных» детей, многодетные семьи. По вопросам участия в празднике 8 июля обращаться по телефону (8442) 37-08-47. Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48.

8 июля в 16:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает вас на экскурсионно-интерактивную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности. Посетителей ждёт увлекательное путешествие по национальным выставкам музея-заповедника «Старая Сарепта» (татарский дом, русская изба, калмыцкая кибитка), в ходе которого можно будет узнать о брачных традициях народов Нижнего Поволжья, о том, какая роль отводилась свахе и свату в русской культуре, а также сможете принять участие в интересном мастер-классе. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Напомним, что 7 июля в селе Лебяжье Камышинского района состоится традиционный областной праздник «Семья – единство помыслов и дел», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности под покровительством святых Петра и Февронии. В празднике примут участие самобытные фольклорные коллективы, а также мастера декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Волгоградской области и других регионов. Гостей праздника, который будет проходить на живописной поляне близ речки Иловли, ждёт насыщенная разнообразная программа, которая начнётся в 16-00. Все желающие смогут пройтись под «Аркой желаний», испить живой воды из колодца, прогуляться по радужному мосту в «Ромашковой усадьбе», принять участие в игровой программе народного гулянья, познать на себе, что такое крестьянский быт, и многое другое. Детям представится прекрасная возможность стать участником развлекательно-игровой программы и разнообразных аттракционов. Любители спорта смогут принять участие в состязаниях на спортивной площадке «Удаль молодецкая».