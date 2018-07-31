С начала текущего года волгоградские аграрии приобрели более 500 единиц сельхозтехники, 374 из них — с привлечением господдержки. Суммарный объем скидки на сегодняшний день уже составил около 200 миллионов рублей.

По данным комитета сельского хозяйства, в целом на льготную программу в 2018 году в регионе предусмотрено около миллиарда рублей. В прошлом году с привлечением господдрежки хозяйства пополнили 1,16 тыс. единиц новой техники на общую сумму 4,6 милиарда рублей, суммарный объем скидки составил более 940 миллионов рублей. Всего же аграрии обновили технический парк на 2,5 тыс. единиц новой техники на общую сумму 7,1 миллиарда рублей.

На данный момент участниками программы являются 55 предприятий России — изготовителей сельскохозяйственной техники. Скидка на отечественную продукцию составляет 15%, а при покупке техники «Ростсельмаш» для волгоградских сельхозтоваропроизводителей увеличивается еще на 5% благодаря подписанному соглашению между регионом и машиностроительной компанией.

Отметим, что всю представленную технику можно приобрести не только по договорам купли-продажи, но и по договорам финансовой аренды (лизинга). Подробная информация о производителях сельскохозяйственной техники, работающих по данной программе, реализуемой продукции доступна на странице комитета сельского хозяйства Волгоградской области, а также на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по ссылке.