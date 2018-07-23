В администрации Волгограда состоялось награждение сотрудников предприятий и организаций, которые приняли активное участие в подготовке и проведении в областном центре матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В число специалистов, чьи мастерство и профессионализм были отмечены, вошли и работники компании «Концессии теплоснабжения».

Пять дней назад в России официально завершился Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Мундиаль стал для нашей страны и ее граждан по-настоящему грандиозным событием. Подготовка к нему велась в каждом городе-участнике, в том числе и в Волгограде. Благоустраивались территории, улучшалась инфраструктура и, конечно, наводили порядок на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Готовность теплового хозяйства города-героя к Чемпионату мира обеспечивали «Концессии теплоснабжения». Работы велись сразу по нескольким фронтам. На шоссе Авиаторов в Дзержинском районе, где проходил один из гостевых клиентских маршрутов, восстановили теплоизоляцию на «трехсотке». Также облагородили вид наружных трубопроводов диаметром 300 и 800 мм недалеко от Самарского разъезда.

Преобразился внешний вид городских котельных: на котельной № 82 Ворошиловского района, котельной № 101 Центрального района, котельной № 729 Краснооктябрьского района обновили фасады — их обшили яркими оранжевыми и белыми панелями.

Но наиболее важным этапом работ по подготовке к ЧМ-2018 стала реконструкция изношенной сети теплоснабжения, пролегающей вдоль Первой Продольной, напротив стадиона «Волгоград-Арена». Техперевооружение трубопровода стало частью комплексного благоустройства территории, на которой сегодня красуется мемориальный парк Аллея России.

Проделанную компанией работу отметили в администрации Волгограда. Почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд и активное участие в подготовке и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Волгограде награждены трое сотрудников ООО «Концессии теплоснабжения»: начальник энергорайона №2 Дмитрий Дунаев (в его зоне ответственности тепловые сети Центрального и Ворошиловского районов), начальник энергорайона №1 Евгений Ермилов (он отвечает за теплоснабжение в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах) и начальник отдела планирования и производства ремонтов Александр Рыкалин.

— Каждый из вас своим трудом, мастерством, профессионализмом внес существенный вклад в организацию и проведение матчей Чемпионата мира по футболу в нашем городе, — подчеркнул в ходе награждения Виталий Лихачев, глава администрации Волгограда.