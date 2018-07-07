7 июля сборная России по футболу сыграет со сборной Хорватии, матч будут транслировать на большом экране в зоне Фестиваля болельщиков FIFA. В связи с этим общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы, а автобусы-шаттлы вновь будут курсировать по специальным маршрутам. Сразу после окончания трансляции из центра в северные и южные районы Волгограда отправится дополнительный общественный транспорт. Интервал движения по маршрутам трамваев, троллейбусов и автобусов будет оперативно корректироваться в зависимости от времени окончания игры на стадионе в Сочи.

Так, для жителей и гостей города на муниципальные маршруты выйдут дополнительные единицы общественного транспорта. Будут организованы вечерние и ночные рейсы троллейбусов из центра города: от остановки «Дом Техники» в сторону конечной «Больничный комплекс» последний рейс №15а запланирован в 00:32, от остановки «Комсомольская» в сторону Советского района последний троллейбус отправится в 00:24.

До 00:00 будет продлена работа троллейбусов №№9 и 12, трамваев по маршрутам №№1, 2, 4 и 10. В сторону Тракторозаводского района продолжит работу и скоростная линия: последние трамваи СТ и СТ-2 от станции «Пионерская» отправятся 00:16 и 00:23 соответственно.

Дополнительные вечерние рейсы организованы и на автобусных направлениях. После окончания матча на конечной остановке «Ж/д вокзал» для зрителей фестиваля дополнительный транспорт поедет в сторону Красноармейского района по маршруту №2 и в сторону Тракторозаводского района по маршруту №21. Усиление муниципальных маршрутов будет корректироваться в режиме реального времени, чтобы волгоградцы смогли быстро и с комфортом добраться домой после матча.

Продолжается работа автобусов-шаттлов по спецмаршрутам. Так, шаттл S1к отправляется от конечной «Фан Зона FIFA» (Набережная) с остановками «Фан Зона FIFA» (Комсомольская), «Вокзал», через перехватывающую парковку «Ашан» и до остановки «Аэропорт». Напомним, S1k также курсирует и в ночное время.

Маршрут S2к курсирует от привокзальной площади до остановок «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан-Зона FIFA» (Набережная). S3к довезет пассажиров до «P+R Комсомолл», с промежуточной остановкой «Вокзал» на ул. Пархоменко.

Поездки на этом транспорте жители и гости Волгограда оплачивают согласно установленным городским тарифам. На них также действуют льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».