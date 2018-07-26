В 2019 году, по итогам конкурсного отбора, 52 муниципальных образования Волгоградской области смогут решить квартирный вопрос молодых семей в рамках государственной программы.

По данным комитета строительства Волгоградской области, в число территорий-участников вошли Волгоград, Урюпинск, Алексеевский и Октябрьский районы, городское поселение Дубовка, рабочие поселки Средняя Ахтуба, Котовское, Чернышковское, а также 10 сельских поселений. Молодые семьи из этих населенных пунктов получат возможность не только решить квартирный вопрос с помощью государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», но и при необходимости взять ипотечный жилищный кредит на льготных условиях.

Список молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты в 2019 году, будет сформирован после того, как федеральный центр определит объем планируемой субсидии для региона.

Участниками программы могут стать молодые семьи (в том числе неполные), признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, при этом возраст родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд обязательных условий: супруги должны быть зарегистрированы на территории Волгоградской области, что касается гражданства, то один из родителей может не являться гражданином РФ. Кроме того, семья должна подтвердить свою платежеспособность в приобретении жилья в части, превышающей размер социальной выплаты. Приоритетное право на получение меры поддержки предоставлено молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также родителям, имеющим трех и более детей. Списки участников формируют муниципалитеты – для чего необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье.