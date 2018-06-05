В дошкольных и средних образовательных учреждениях региона за счет областного бюджета заменят окна. Как сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы, замена окон будет проходить в рамках реализации третьего этапа целевой комплексной программы по энергосбережению.

Новые современные стеклопакеты будут установлены в 267 детских садах, 327 школах и 11 организациях дополнительного образования региона. На эти цели из областной казны выделено 150 миллионов рублей.

Субсидии распределены между 38 муниципальными образованиями Волгоградской области. Средства пойдут на приобретение и замену оконных блоков.

Завершить работы по замене окон в образовательных учреждениях планируется до 1 сентября.